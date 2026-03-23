【hince】なめらかに溶けて、ふわっと色づく。クリームのしっとり感とパウダーのさらさら感を両立した新感覚チーク「ハーフムーンチーク(クリームトゥパウダー)」新発売

VIVAWAVE.Co.,Ltd.

化粧品販売を行うVIVAWAVE Co.,Ltd.（所在地：韓国・ソウル特別市、代表者：Heo Jaeseok）が企画・販売する、Narrative Beautyメイクアップブランド「hince（ヒンス）」 は、クリームとパウダーそれぞれの魅力を掛け合わせた新感覚チーク「ハーフムーンチーク(クリームトゥパウダー)」を発売いたします。

肌にのせた瞬間はクリームのようにしっとりなじみながら、仕上がりはふんわりと軽やかなパウダーへ変化。自然な血色感とさらりとしたフィニッシュを同時に叶え、長時間美しい仕上がりをキープします。

新作チークは、2026年3月27日(金)よりQoo10公式ショップにて先行発売予定です。

■ 発売日情報｜先行・一般発売スケジュール

■ 製品情報

- 2026年3月27日（金）｜先行発売Qoo10公式ショップ- 2026年4月4日（土）楽天市場公式ショップ- 2026年5月中直営店（hince ルミネエスト新宿店／ルクア イーレ店／タカシマヤ ゲートタワーモール店）LOFT, PLAZA、 hince.jp公式オンラインストア順次発売予定※店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いのない場合がございます。

- 商品名：

ハーフムーンチーク(クリームトゥパウダー)

- 容量：3g

- 価格：1,760円（税込）

- カラー：全7色

■ カラー展開

本来の肌になじむ、やわらかな血色感と洗練されたムードを演出する

hinceならではの SOFT & GENTLE カラーラインナップ。

パステルカラーをベースに、ライト・ソフト・ミュートまで幅広いトーンを展開。

自然に溶け込むような発色で、頬に上品なニュアンスと立体感をプラスします。

メインカラーは、透明感を引き立てる「03 ライラックムーン」と、

自然な血色感を演出する「05 ロージームーン」になります。

01 Freckle（フレックル）

ほんのりと染まる、ヌーディーアプリコット

02 Sweets（スイーツ）

甘く溶け込む、クリーミーピーチピンク

03 Lilac moon（ライラックムーン）

ふんわりと花開く、ペールライラック

04 Ribbon（リボン）

頬にそっと色づく、ラブリーなソフトベリー

05 Rosy moon（ロージームーン）

ピュアな血色感を添える、ニュートラルなフレッシュローズ

06 Allure moon（アリュール・ムーン）

洗練されたムードを演出する、ミューテッドローズベージュ

07 Trench（トレンチ）

じんわりと深みが広がる、ベイクドジンジャーブラウン

■ 製品特徴

なめらかに溶けて、ふわっと色づく。

長時間つづく、クリームトゥパウダーチーク。

POINT 1

クリームのなめらかさとパウダーの軽やかさを両立した、クリームtoパウダーテクスチャー

肌にのせた瞬間はしっとりクリーミーに溶け込み、肌温度になじむことでふんわりとエアリーなパウダーへと変化する新感覚テクスチャー。

外側はさらりと軽やかに、内側はしっとりとうるおいを保ちながら、重ねても粉っぽくならないソフトパウダーフィニッシュを実現します。

また、時間が経ってもくすみにくく、つけたての美しい発色を長時間キープ。クリームチークとパウダーチークそれぞれの弱点を補い、崩れにくい仕上がりを叶えます。

POINT 2

じんわりにじむ発色で、毛穴や凹凸までふんわりカバー

やわらかくにじむような発色が頬に自然な血色感をプラス。

クリームのようになめらかなカラーが肌に溶け込みながら、パウダーのように毛穴や凹凸をふんわりとカバーし、完成度の高いチークメイクを簡単に演出します。

重ねても厚塗り感が出にくく、素肌のようなナチュラルな仕上がりに。

hinceならではの「SOFT & GENTLE」なカラーバリエーションが、上品で洗練されたムードを演出します。

POINT 3

持ち歩きたくなる、ファッショナブルなハーフムーンパッケージ

半月型のミニバッグからインスピレーションを得た「ハーフムーンデザイン」。

アクセサリーのように持ち歩けるコンパクトなパッケージで、バッグの中でも目を引く存在感を放ちます。

割れにくいクリームtoパウダー処方のため、外出先でも安心して使用可能。

指で軽くタップするだけで、いつでもどこでも自然な血色感をプラスできるポータブルチークです。

■ hinceについて

hinceは、密度の高い豊富なカラーで個々の特有の雰囲気を作り上げ、潜在している本来の美しさを発

現させるという意味の「Narrative Beauty」をコンセプトに、2019年1月に韓国で誕生したメイクアップブランドです。日本では2019年からオンライン販売を開始し、2022年11月に日本初の直営店「hinceルミネエスト新宿店」、2023年5月には「hince ルクアイーレ店」、そして2024年4月に「hince タカシマヤ ゲートタワーモール店」をオープンしました。

公式HP : https://hince.jp

公式IG : @hince_official_jp

公式X : @hince_japan

公式LINE：@hince

【販売サイト】

Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/hinceofficial

楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/hincejapan

＠cosme SHOPPING：https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=124780

ZOZOTOWNショップ：https://zozo.jp/shop/hince

HANKYU BEAUTY ONLINE：https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc(https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc)

三越伊勢丹化粧品オンラインストア「meeco」：https://meeco.mistore.jp/meeco/brand/013605/list

■ 会社情報

会社名 ：VIVAWAVE Co.,Ltd.

代表者 ：Heo Jaeseok

設立日 ：2018年6月4日

本社所在地：10F, 78, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

ソウル特別市麻浦区麻浦大路78, 10階

■ 本件に関する問い合わせ先

詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

株式会社メディア‧グローブ担当窓口：hince PR hince-pr@mediaglobe.co.jp

お客様からのお問い合わせ先は、hince：https://hince.jp