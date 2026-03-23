株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社学研メディカルサポート（東京・品川／代表取締役社長：清水修）は、看護・医療従事者の国際的な視野を広げ、外国人材活用が進む現場における相互理解・連携強化を目的とし、海外看護事情研修旅行事業を昨年より開始しました。

本事業の一環として、2026年6月8日（月）～6月12日（金）の日程で、台湾におけるナースプラクティショナー（NP）制度および医療DXの先進的な取り組みを学ぶ「第2回海外看護事情研修旅行（台湾）」を企画し、参加者を募集いたします。昨年11月開催の「第1回看護事情研修旅行（エストニア・フィンランド）」の好評を受け、本研修旅行でも日本国外の先進的な取り組みとともに医療制度や運用の違いを学び、日本や自施設の医療の方向性を考える契機となることを目指します。

※ナースプラクティショナー（NP）制度とは、高度実践看護師であるナースプラクティショナーが、医師と協働しながら一定の裁量のもと診療の補助や医療行為を担う制度で、医療の質向上や効率化に寄与するとされています。

■取り組みの背景・目的

在留外国人や訪日観光客の増加に伴い、医療現場では多様な言語・文化的背景をもつ患者への対応が急務となっています。同時に、特定技能制度などを通じて日本の医療・介護現場で働く外国人材も増えており、国籍や文化の異なるスタッフ同士が互いの違いを認め合い、円滑に連携できる環境づくりも重要な課題です。

当社はこれまで『学研ナーシングサポート』の「看護英語コース」や学研グループのオンライン英会話サービス『Kimini英会話』の「看護師英会話コース」の開発を通じ、看護師の語学力強化を支援してまいりました。本研修旅行では語学学習の枠を超え、国外の医療現場を視察します。現地の施設の視察を通じて日本国外の医療制度や運用の違いを学び、日本や自施設の医療の方向性を考える契機となること、多様な言語・文化的背景をもつ患者のケアや多国籍チームが協力し合えるマインドセットを養うことを目的としています。

■これまでの実績

2025年11月には、第1回海外看護事情研修旅行（エストニア・フィンランド）を開催いたしました。参加者からは「日本と海外の違いを知ることで、自分自身の看護や働き方を見直す良いきっかけになった」といった声をいただき、大変好評を博しました。これを踏まえ、第2回となる今回は台湾を舞台に、より実践的な視察となるよう企画しています。

■今回の企画・募集要項

この事業の一環として、第2回海外看護事情研修旅行（台湾）の参加者を募集します。台湾のナースプラクティショナー（NP）制度と医療DXの最前線を学ぶ5日間の旅です。

●開催概要

・名称：第2回海外看護事情研修旅行（台湾）

・訪問先：台湾（台北）の総合病院など

・期間：2026年6月8日（月）～6月12日（金）（5日間）

・視察候補先：天主教輔仁大學附設醫院（Fu Jen Catholic University Hospital）／臺安醫院（Taiwan Adventist Hospital）、臺北市立聯合醫院中興院區（Taipei City Hospital）／新光吳火獅紀念醫院（Shin Kong Wu Ho-Su Memorial Hospital）／台灣護理學會（TWNA）

※2日間で計4か所の訪問を予定しています。

※訪問先は現地都合で変更となる場合があります。

パンフレットはこちら↓

https://gakken-meds.jp/wp-data/post/news/overseas_training_2026.pdf

●募集人数・研修費用

・募集人数：限定18名様

・研修費用：おひとり様 317,500円

※参加者数が募集人数に満たない場合、研修が中止となる可能性があります。

※燃油サーチャージ等は別途料金となります。（1月現在約20,000円・変動あり）

※奇数人数でのご参加など、一人部屋を利用する場合はシングルルーム追加料金（62,000円）が

かかります。

※先着順となりますので、お早めのお申し込みをお勧めいたします。

●視察のポイント

・病院のAI・IoT活用

・看護師の役割拡大と医療現場での運用

・現地の医療機関等の視察、現地看護師との交流等

●お申し込み

・お申し込み締切：2026年4月30日（木）

・お申し込みフォーム：

https://www.bestworld.jp/front/regists/input/UESK6-ESD2H-9770927

●研修旅行に関するお問い合わせ

株式会社学研メディカルサポート／海外医療機関視察事業担当宛

TEL：03-6431-1228 ※平日 9:00～18:00 E-mail：gns-info@gakken.co.jp

●お申し込みに関するお問い合わせ

NPO法人海外文化センター（ベストワールド株式会社）／担当：小林

TEL：03-3295-4111 E-mail：kobayashi@bstworld.co.jp

■株式会社学研メディカルサポート（Gakken Medical Support Co., Ltd.）

https://gakken-meds.jp/

・代表取締役社長：清水 修

・法人設立年月日：2011年4月6日（2014年10月1日商号変更）

・資本金：49,000,000円

・所在住所：〒141-8414 東京都品川区西五反田2-11-8

・所在住所(大阪営業所)：〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル11F

・電話番号：03-6431-1228（代表）

・事業内容：医療・看護・介護分野への教育コンテンツ配信事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開