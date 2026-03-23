味ぽんシリーズ史上初！ドラえもんデザインの限定ラベル商品を全国店頭販売へ！

株式会社Mizkan Holdings

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：槇 亮次、以下ミツカン）が販売する「味ぽん(R)」は、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』とのタイアップを記念した「ぽん！っと冒険キャンペーン」を開催しています。ドラえもんオリジナル味ぽんキャップカバーに続く、キャンペーンの続報として、味ぽんシリーズ史上初となる限定ラベル商品の店頭販売を、全国小売店にて2026年4月上旬より開始します。

味ぽんブランドは1964年の発売以来、全国店頭販売商品としてラベルデザインを変更した商品を展開したことはなく、今回が味ぽん誕生から62年目にして初の取り組みとなります。

〇限定ラベルデザインについて

今回発売する味ぽん限定ラベル商品は、映画に登場するひみつ道具「水中バギー」に乗った仲間たちの姿や、海の生き物と触れ合うドラえもんをあしらったデザインです。味ぽんの象徴であるオレンジと白のツートンカラーを基調に、映画の世界観を取り入れながら、味ぽんならではの親しみやすさを表現しました。

味ぽん360mlで3種類、味ぽんMILD360mlで3種類、合計6種類を展開します。

味ぽんは、鍋料理はもちろん、焼魚や炒め物、煮物など幅広いメニューに使用されている調味料です。本デザインでは、日々の食卓に寄り添いながら、料理の楽しみ方を広げてきたブランドの姿勢を、ドラえもんのいきいきとした表情とともに表現しました。

日常の定番商品に、特別感を加えたデザインです。 限定ラベルの味ぽんとともに「食の冒険」に出かけましょう！

〇販売概要

●対象商品：

味ぽん 360ml、味ぽんMILD 360ml

●デザイン：

味ぽん・味ぽんMILD 各3種類（合計6種類）。

●販売期間：

2026年4月上旬頃～5月末頃（予定） ※なくなり次第終了

●販売店：

全国の味ぽん360mlおよび味ぽんMILD360mlの取り扱い店舗 ※一部店舗では取り扱いがない場合があります

〇担当者コメント

このたび、国民的キャラクターである『ドラえもん』とタイアップさせていただけたことを、大変光栄に思っております。味ぽんは1964年の発売以来、累計27億本以上（※2026年2月末現在、360ml換算）をお届けしてきました。長年多くのお客様にご愛顧いただいてきたブランドとして、今回のような特別な企画を実現できたことを嬉しく感じております。

味ぽんブランドとして、全国の店頭で限定ラベル商品を展開するのは、62年の歴史の中で初めての試みです。日々の食卓に寄り添ってきた味ぽんに新たな表情を加えることで、より多くの方に味ぽんの魅力を知っていただくきっかけになればと考えております。

（家庭用事業統括グループ 家庭用事業本部 調味料事業部 吉岡真優）

〇映画情報

〇タイトル：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』

〇2026年2月27日（金）より大ヒット上映中

〇あらすじ

そこは、地球の中心に最も近い、海の底。

謎がナゾよぶ未知の世界！息をのむ、ビックリドッキリ海底大冒険！！

夏休みにキャンプの行き先で意見が分かれたのび太たちは、ドラえもんの提案で海の真ん中でキャンプをすることに！ひみつ道具の「水中バギー」と「テキオー灯」を使い様々な生き物に出会いながら海底キャンプを楽しむ５人。

沈没船を発見したことをきっかけに、謎の青年・エルと出会う。なんと彼は、海底に広がる＜ムー連邦＞に住む“海底人”だった！陸上人を嫌っている海底人はのび太たちを信用することができない。そんな中、「鬼岩城が…活動を始めました！！」との知らせが届く。海底人が恐れる“鬼岩城”とは、一体何なのか…？

仲間を信じる心を胸に、地球の命運をかけた大冒険に、いざ出発！

https://doraeiga.com/2026/

※(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026

○味ぽんブランドについて

味ぽんは1964 年11 月10 日に販売を開始し、今年で62周年を迎えます。かんきつ果汁・醸造酢・しょうゆがひとつになった他では味わえない絶妙な風味の調味料です。発売当時は鍋専用調味料として、西日本での限定発売でしたが、その後販売エリアを拡大、徐々に使い方の幅も広がりました。現在ではおろし焼肉・焼魚・ぎょうざ・冷奴から、鶏のさっぱり煮や炒め物など、「つける」「かける」から「煮る」「炒める」まで！？いつもの食事をもっと手軽にあたらしく、おいしさがぽんぽん広がります！

◆「味ぽん」商品ページ

https://www.mizkan.co.jp/ajipon/(https://www.mizkan.co.jp/ajipon/)

◆「味ぽん」公式X（旧Twitter）アカウント

https://twitter.com/ajipon_mizkan

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