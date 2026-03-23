Deel、最大規模アップデートでグローバル人材管理を革新 - The Big Deel 2026で発表

Deel Inc.

2026年3月23日 - グローバルチーム向けオールインワン人事・給与プラットフォームを提供するDeel（CEO：Alex Bouaziz）は、年次プロダクトカンファレンス「The Big Deel 2026」にて、グローバルに働く人材の管理で生じるさまざまな課題を解消するベく、同社史上最大規模のプラットフォームのアップデートを発表しました。設立7周年を迎えるDeelは、採用・報酬管理・人員計画を自社のグローバル給与基盤と統合する、統一的なオペレーティングモデルを導入しました。 現在、Deelは世界中で4万社以上の企業に活用され、グローバル人材の管理を支えています。昨年だけでも、1,200件の機能改善を実施し、220億米ドルの給与と2億5,000万米ドル相当の暗号資産の支払いを処理しました。

Deelの共同創業者兼CEO、アレックス・ブアジズ氏は次のように述べています。

「私たちの戦略は、グローバルワークを“見えないもの”にするインフラを構築することです。今年は、労働者ライフサイクルの初期オファーから最終支払いまで、あらゆる段階を単一プラットフォームでつなぎます。企業が複数の分断されたツールを組み合わせて国境を越えたスケールを目指す際に発生する“断片化コスト”を取り除くのです。」

ATSによる候補者から採用までの一気通貫

先行導入企業との集中的な開発期間を経て、Deelは完全統合型のATS（採用管理システム）の一般提供開始を発表しました。従来の採用ツールは内定（オファー）までで役割が限定されていましたが、DeelのATSは、Deelが提供するHRIS上に直接構築されており、単一プラットフォームでATSと人事機能を連携することで、採用のスピードと生産性を向上させます。

- AIによる効率化：AIが社内外からの人材を探索し、求人票を自動生成、候補者スクリーニングにより最も適切なプロフィールを優先表示。- 計画との連携：人員計画で承認済みのポジションはATSに直接反映され、採用が予算と同期。- シームレスなオンボーディング：オファー受諾後、情報がHRISに自動反映され、IT機器の発注や法令遵守契約書の生成が自動で開始。

パフォーマンス連動型の報酬管理と人員計画

プラットフォーム拡張により、報酬管理と給与管理の統合がさらに進みました。人事・報酬チームは、グローバルな昇給サイクルの実施、予算使用状況のリアルタイム追跡、経営層への進捗報告が可能になり、報酬サイクルの成果は給与計算に自動反映されます。さらに、人員計画は報酬のグローバル給与帯と同期するため、各国のコストを正確に反映した人員数や採用計画をシミュレーションのモデル化が可能です。

統合型グローバルモビリティ

国境を越えた人材移動は、依然として分断された課題のひとつです。Deelは「Deel Mobility」を発表しました。これはグローバルな移民手続きのための中央管理システムで、HRISと直接統合されています。これにより、ビザの管理、期限アラートの受信、短期出張から永住転勤まで、100か国以上で社内モビリティ専門家の支援を受けながらサービスを開始できます。

グローバルワーカー向け、暗号通貨決済・リワード機能を備えたモバイルアプリを刷新

Deelは、世界中のリモートワーカー向けに、仕事・給与・チーム管理を一元化できるモバイルアプリを全面刷新したことを発表しました。本アプリには新たな強力な金融機能が搭載されており、労働者は安定コインでの給与受け取りや、暗号資産の保有、さらにその上でリワードを獲得できるようになりました。特に高インフレ市場の労働者にとっては、複数のアプリを切り替えることなく、ドル建てで収入を安全に守る手段を提供します。雇用者側は、既存の給与システムを変更することなく、迅速で国境を越えた支払いオプションを提供でき、Deelが裏側で法令遵守された法定通貨の給与管理を行います。新しいアプリの展開はすでに開始しており、今後数か月以内に世界中のすべてのプロフェッショナルにこの刷新された体験が届く予定です。



エンタープライズ向けの拡張性

Deelは、大規模組織向けにモジュール性をコア部分まで拡張しました。Workday、SAP、NetSuiteとの深い統合により、既存のシステムを維持しながらDeelのグローバル給与エンジンを導入可能です。さらに、グローバルインフラ導入を支援する専任マネージャーによる「Enterprise Operations」ホワイトグローブサービスも提供します。

The Big Deel 2026のイベント内容につきまして、以下のリンクよりご視聴いただけます。

https://www.deel.com/the-big-deel-2026/

■Deelについて

会社名: Deel Inc.

本社: 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ

CEO: Alex Bouaziz

URL: https://www.deel.com/ja/

Deelは、グローバルチームのために設計された、オールインワン型の給与・人事管理プラットフォームです。多様化する働き方に対応したDeelのプラットフォームでは、HRIS（人事情報システム）、給与計算、コンプライアンス、福利厚生、パフォーマンス管理、IT備品管理など、人事・労務に関わるあらゆる機能をシームレスに統合します。Deelは、AIを活用した各種ツールと自社が保有するグローバル給与インフラを通じて、150カ国以上のあらゆる雇用形態に対応し、企業がよりスマートかつ迅速、そしてコンプライアンスに準拠した形でビジネスを拡大できるよう支援しています。 詳細は deel.com をご覧ください。