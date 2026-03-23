【予告】家電EC「XPRICE本店」にて、 2026年3月24日～26日の3日間『エクトク3DAYS』 を開催！

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エクスプライス株式会社

エクスプライス株式会社（本社：東京都墨田区）は、家電EC「XPRICE本店（https://www.xprice.co.jp(https://www.xprice.co.jp)）」にて、2026年3月24日（火）～3月26日（木）の期間、最大3,000円OFFの超お得なクーポンを先着600名様限定で配布する毎月恒例のイベント『エクトク3DAYS』を開催いたします。


▼XPRICE本店 「エクトク3DAYS」


期間：2026年3月24日（火）10:00～2026年3月26日（木）23:59


URL：https://www.xprice.co.jp/b4.php?id=83392


※キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください




エクトク3DAYS

春の準備もいよいよ大詰め。
新生活に向けた家電の買い替え・買い足しを検討中の方へ、24～26日の3日間は超チャンス期間。


期間中は毎朝10時からお得なクーポンを先着順で配布いたします！


1ヶ月に1度のスペシャルタイミング、賢くお買い物するならこの3日間をお見逃しなく！



「エクトク3DAYS」特設ページはこちら :
https://www.xprice.co.jp/b4.php?id=83392


以下、開催期間中のクーポン詳細や利用条件・配布枚数になります。


こちらご確認の上、開催当日まで楽しみにお待ちください。



[表: https://prtimes.jp/data/corp/28810/table/447_1_ffa08956eaeb62b0f256dcd875810569.jpg?v=202603231151 ]


▼その他お得なクーポン情報も要チェック！


当店では「エクトク3DAYS」のクーポン以外に、お得な割引クーポンが豊富にございます。


現在ご利用いただけるクーポン対象品は、「今すぐ使えるクーポン一覧」からご確認いただけます。


お得な機会をぜひお見逃しなく！



「今すぐ使えるクーポン一覧」はこちら :
https://www.xprice.co.jp/b4.php?id=21





■会社概要


会社名：エクスプライス株式会社 （英名：XPRICE Inc.）


URL　： https://corp.xprice.co.jp/


創業　：2004年7月7日


代表者：代表取締役社長 清水　敏光


所在地：


本社　　　　　　　　　東京都墨田区江東橋4丁目26番5号　東京トラフィック錦糸町ビル6F


船橋物流センター　　　千葉県船橋市浜町2-4-7 MFLP船橋III1階


船橋第二物流センター　千葉県船橋市浜町2-6-25 MFLP船橋II 2階


資本金：1億円


事業内容：ECサイトの運営事業