【予告】家電EC「XPRICE本店」にて、 2026年3月24日～26日の3日間『エクトク3DAYS』 を開催！

エクスプライス株式会社

エクスプライス株式会社（本社：東京都墨田区）は、家電EC「XPRICE本店（https://www.xprice.co.jp(https://www.xprice.co.jp)）」にて、2026年3月24日（火）～3月26日（木）の期間、最大3,000円OFFの超お得なクーポンを先着600名様限定で配布する毎月恒例のイベント『エクトク3DAYS』を開催いたします。

▼XPRICE本店 「エクトク3DAYS」

期間：2026年3月24日（火）10:00～2026年3月26日（木）23:59

URL：https://www.xprice.co.jp/b4.php?id=83392

※キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください

エクトク3DAYS

春の準備もいよいよ大詰め。

新生活に向けた家電の買い替え・買い足しを検討中の方へ、24～26日の3日間は超チャンス期間。

期間中は毎朝10時からお得なクーポンを先着順で配布いたします！

1ヶ月に1度のスペシャルタイミング、賢くお買い物するならこの3日間をお見逃しなく！

「エクトク3DAYS」特設ページはこちら :https://www.xprice.co.jp/b4.php?id=83392

以下、開催期間中のクーポン詳細や利用条件・配布枚数になります。

こちらご確認の上、開催当日まで楽しみにお待ちください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28810/table/447_1_ffa08956eaeb62b0f256dcd875810569.jpg?v=202603231151 ]

▼その他お得なクーポン情報も要チェック！

当店では「エクトク3DAYS」のクーポン以外に、お得な割引クーポンが豊富にございます。

現在ご利用いただけるクーポン対象品は、「今すぐ使えるクーポン一覧」からご確認いただけます。

お得な機会をぜひお見逃しなく！

「今すぐ使えるクーポン一覧」はこちら :https://www.xprice.co.jp/b4.php?id=21

■会社概要

会社名：エクスプライス株式会社 （英名：XPRICE Inc.）

URL ： https://corp.xprice.co.jp/

創業 ：2004年7月7日

代表者：代表取締役社長 清水 敏光

所在地：

本社 東京都墨田区江東橋4丁目26番5号 東京トラフィック錦糸町ビル6F

船橋物流センター 千葉県船橋市浜町2-4-7 MFLP船橋III1階

船橋第二物流センター 千葉県船橋市浜町2-6-25 MFLP船橋II 2階

資本金：1億円

事業内容：ECサイトの運営事業