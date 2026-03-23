阪神タイガース公式電子トレカ(R)コレクションサービス「タイガースコレクション」がサービス開始！

株式会社HEARTBEATS

株式会社HEARTBEATS（東京都文京区・代表取締役社長：梅澤 優太）は、2026年3月6日(金)より阪神タイガースの公式電子トレカ(R)コレクションサービス「タイガースコレクション」の運営を開始しました。



本サービスは、阪神タイガースが提供する公式電子トレカサービスで、当社が開発したファンエンゲージメントサービス「ORICAL(R)（オリカル）」をベースに構築。従来のコレクション要素に加え、選手の活躍をリアルタイムに予想する試合連動機能や、BGM・エフェクト付きの「動くトレカ」など、デジタルならではの新しい応援体験を提供します。3月末のプロ野球公式戦開幕を控え、リリース直後から多くのファンの皆さまにご利用いただいております。連日さまざまなガチャが登場するほか、ファーム限定トレカなど多様な入手機会が用意されており、サービス内ではコレクションの広がりとともに活発な盛り上がりを見せています。

「タイガースコレクション」とは

「タイガースコレクション」は、阪神タイガースの選手たちの魅力を余すことなく詰め込んだ、電子トレカ(R)コレクションサービスです。

単にカードを集めるだけでなく、ファンが自らの「好き」や「応援」を形にし、他のファンや実際の試合と繋がることができる、多角的なファンエンゲージメントサービスとして進化を遂げました。

1、感情を揺さぶる「次世代トレカ」と多彩なコレクション機能

「タイガースコレクション」の魅力、楽しみ方

「動く」トレカや音声入りのトレカなど、デジタルならではのリッチな演出で選手の躍動感を再現。また、SNS連携、グッズ購入、球場への来場といったファンアクションに応じて限定トレカが獲得できる「限定トレカ機能」を搭載しています。さらに、ユーザー同士でカードを交換できる「トレード」機能や、活動実績に応じた「称号」システムにより、コレクションの楽しさを最大化します。

2、集めた先にある「遊べる」体験

集めたトレカで自分だけのドリームチームを編成して競い合う「対戦機能」や、実際の試合における選手の成績を予想する「試合連動型予想機能」など、スタジアム観戦やテレビ観戦をより楽しめるコンテンツを拡充しました。

サービス情報

サービス名：タイガースコレクション

サービス概要：阪神タイガース公式電子トレカ(R)コレクションサービス

サービス開始日：2026年3月6日(金)

サービスURL：https://tigerscollection.orical.jp/

Xアカウント：@TIGcollection

会社情報

株式会社HEARTBEATSは、「世界を鳴らす心臓であれ。」をフィロソフィーに掲げ、スポーツやエンターテインメントの領域で、世界中の人々の心臓を鳴らす新たな体験をファンの皆さまに届け続けることを目指しています。現在は、プロ野球やアーティストなど、日本を代表するIPの公式の電子トレーディングカード（以下、電子トレカ(R)）コレクションサービスを提供しています。

社名：株式会社HEARTBEATS

住所：東京都文京区本郷1-33-13 春日町ビル7階

設立：2017年11月1日

代表者：代表取締役社長 梅澤優太

URL：https://heartbeats-inc.co.jp/