espoir・ LANEIGE・ETUDEなどアモーレパシフィックジャパンの 人気3ブランドがA:PERSでポップアップを開催！

アモーレパシフィックジャパン株式会社

韓国化粧品業界のリーディングカンパニーであるアモーレパシフィックの日本法人、アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表：羅政均）は、グループ内で運営する人気ブランドLANEIGE・espoir・ETUDEの新商品や人気アイテムを体験できるポップアップをA:PERSにて開催します。

本イベントでは、入口の桜の木が目を引く春をテーマにした華やかな空間の中で、それぞれのブランドを代表する人気アイテムからブランド一押しの新商品を展開。

期間中は、ポップアップでしか購入できないお得なLUCKY BAGの発売や、お買い上げ金額に応じて参加できるカプセルトイ企画など楽しい企画もご用意しております。

春は、新しい出会いや始まりに心弾む季節。

東京 新大久保に誕生した韓国のビューティートレンドを発見できる体験型店舗「A:PERS」で、

春の訪れとともに、心がときめく“新しいコスメとの出会い”をお楽しみください。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/121471/table/21_1_d45f13a66ddf5fd74528ca7d1c526cda.jpg?v=202603231151 ]

A:PERS限定！お得なLUCKY BAG

イベント期間中、espoir・LANEIGE・ETUDEのアイテムが一気に試せる約39％OFFのお得なLUCKY BAGをご用意。

新しいコスメでメイクやスキンケアを見直して、春の新生活をより一層楽しんで。

※3月24日（火）より発売 ※数量限定のため在庫がなくなり次第終了

豪華ミニサイズサンプルが当たる！カプセルトイキャンペーン開催

イベント期間中、対象店舗にて4,400円（税込）以上ご購入いただいた方に、3ブランドの豪華なミニサイズサンプルが当たるカプセルトイに1回チャレンジ。

※数量限定のため在庫がなくなり次第終了 ※景品はランダムです。

Instagramフォローで3ブランドの人気アイテムサンプルをプレゼント

イベント期間中、参加ブランドのInstagramをフォローした方全員に、もれなく各ブランド人気アイテムのパウチサンプルをプレゼント。

※数量限定のため在庫がなくなり次第終了 ※お1人様、各期間につき1回まで ※A:PERS限定イベント

■第1弾

期間：3/24(火)～

配付ブランド：LANEIGE（ラネージュ）・ETUDE（エチュード）

■第2弾

期間：4/7(火)～

配付ブランド：LANEIGE（ラネージュ）・espoir（エスポア）

各ブランドのイチオシアイテムをご紹介

LANEIGE（ラネージュ）

”La Neige‘‘はフランス語の「雪」を意味し、「雪の結晶のように輝く美しさ」をコンセプトに掲げ、本来の肌の潤い、輝き、美しさを追求しています。

2秒に1個*¹売れている「リップスリーピングマスク」 でおなじみのラネージュからうるおいティントが誕生

ジュースポップボックスリップティント

音楽からインスパイアされたカラーとパッケージが特徴で、色持ちの良さと保湿力を兼ね備えた“いいとこどり”リップティント。独自の Aqua‑Tune Complex(TM)*²、ポリペプチド*³、セラミド*⁴を配合し、軽やかなのに乾燥しにくいしっとりとした仕上がりに。ジューシーな発色とうるツヤを最大12時間*⁵キープし、いつでもどこでもメイク時間をより楽しく彩ります。

*¹ 2024年グローバル販売実績 *² リンゴ酸ジイソステアリル、水添ポリ（C6-14オレフィン）（すべて整肌うるおい成分） *³ ダイズポリペプチド（整肌うるおい成分） *⁴ セラミドNP（整肌うるおい成分） *⁵ 当社調べ（効果には個人差があります）

ETUDE（エチュード）

ショパンが作曲した美しい練習曲の名前からインスピレーションを受けて、1985年に誕生したメイクアップブランド。makeup playlistをコンセプトに多彩で楽しいコスメ遊びのカルチャーを提供します。

韓国10年連続No.1*！

メイク初心者さんでも簡単上向き束感カールを叶える大人気マスカラ



カールフィックスマスカラ スキニー

カールフィックスマスカラ

カールフィックスマスカラ ボリュームブラック

細かく密集したブラシがまつ毛1本1本をキャッチ。

ダマになりにくくするんとセパレートして、印象的な束感まつ毛を長時間キープ。

定番のカールタイプに加え、昨年冬に仲間入りした極細スキニータイプなど、なりたい印象や仕上がりに合わせて使い分けて。

*カールタイプマスカラ売上シェア（外部機関調べ）集計期間2015/9/14~2025/9/7

espoir（エスポア）

espoirは「希望」を意味するフランス語で、「大胆かつダイナミックに、一歩先を行くメイクアップ」をブランドコンセプトに掲げる、プロフェッショナルメイクアップブランド。

肌にとどまるシルクレイヤー

プロバランスが叶える新次元*¹の素肌感



シルクスキンレイヤークッション

エイジングケアとしても注目を集めるNMN成分*²や、植物由来の2種類のPDRN成分*³、5種類のヒアルロン酸*⁴など、たっぷりのスキンケア成分を配合。

メイクをしながら肌をすこやかに保ちリカバリーさせる #リカバリークッション

*¹ ブランド内において *² ニコチンアミドモノヌクレオチド（保湿成分）

*³ クロレラプロトテコイデスエキス、 乳酸桿菌培養溶解質(いずれも保湿整肌成分）

*⁴ ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na（いずれも保湿成分）

A:PERSとは

A:PERS は、“多様な美しさを、一つの空間に”をテーマに、韓国コスメを中心としたビューティー・ライフスタイルアイテムを展開する体験型セレクトショップです。

店内は、コンクリートグレー×メタル×モノトーンを基調としたギャラリーのような空間設計となっており、スキンケア・メイクアップ・フレグランス・ライフスタイルアイテムまで、「感性で選ぶ美しさ」を五感で体験いただけます。また、A:PERSの中心にはPOP UPゾーンを常設し、ブランドの世界観を体験できる展示や新商品の販売、限定イベントなどを通して、ブランドと人が出会う“きっかけの場”を創出しています。

アモーレパシフィックについて

1945年の創業以来、韓国を代表するカンパニーとしてアモーレパシフィック社は、自然と人間に対する深い理解をもとに、内面と外面の美しさの調和を追求しています。

20以上の化粧品、パーソナルケア、ヘルスケアブランドを持ち、世界中のグローバルな消費者の様々なライフスタイルやニーズに応えてきました。革新的な方法で世界のビューティートレンドを変えていくことで高い評価を得ています。

▼アモーレパシフィックジャパン公式Instagram

https://www.instagram.com/amorepacific_jp/

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