【都ホテルズ＆リゾーツ】会員宿泊価格から、さらに10%～15％OFF優待と、アプリ新規登録で500円分ポイントクーポン進呈キャンペーンを実施
都ホテルズ＆リゾーツでは、会員プログラム「都プラス」会員を対象に、ホテル公式サイトからの予約限定で、2026年5月11日（月）から7月17日（金）までの期間、通常の会員価格からさらに10％～15％OFFの特別価格で宿泊できる「都プラス 宿泊優待キャンペーン MIYAKOのトク割」を実施します。
また、2026年3月23日（月）から5月31日（日）までの期間、都プラス公式アプリをダウンロードのうえ新規会員登録（入会金・年会費無料）をされた方を対象に、都ホテルズ＆リゾーツ各施設で利用できる500円分のポイントクーポンをプレゼントする「都プラス 公式アプリ新規入会キャンペーン」を実施します。
都ホテルズ＆リゾーツは、全24施設を展開しており、ビジネスや観光、レジャーなど幅広いシーンでご利用いただけます。この機会に都プラス公式アプリへご入会いただき、お得で便利な都ホテルズ＆リゾーツの各施設をご利用ください。
詳細は別紙をご覧ください。
■都プラス「宿泊優待キャンペーン MIYAKOのトク割」概要
【期間】
予約期間：2026年3月23日（月）～7月17日（金）
宿泊期間：2026年5月11日（月）～7月17日（金）
【対象者】
都プラス会員
【対象プラン】
キャンペーン対象施設で都プラス会員向けに販売中の宿泊プラン
【内容】
お得な会員価格から、さらに10％～15％OFF
【利用条件】
ホテル公式サイトからの予約限定
【キャンペーンページURL】
https://www.miyakohotels.ne.jp/lp/campaign2603/
詳細を見る :
https://www.miyakohotels.ne.jp/lp/campaign2603/
※ホテルにより割引率が異なります。
※期間中でも除外日が設定される場合があります。
※満室等により、希望日に予約できない場合があります。
※他の割引・特典との併用はできません。
※2026年7月17日（金）チェックイン分を含む連泊の2泊目以降は対象外です。
■都プラス「公式アプリ新規入会キャンペーン」概要
【期間】
2026年3月23日（月）～5月31日（日）
【内容】
期間中、都プラス公式アプリをダウンロードし新規会員登録（入会金・年会費無料）をされた方を対象に、都ホテルズ＆リゾーツ各施設で利用できる500円分のポイントクーポンをプレゼント
【キャンペーンページURL】
https://www.miyakohotels.ne.jp/topic/event/218/
詳細を見る :
https://www.miyakohotels.ne.jp/topic/event/218/
※500ポイントは2026年11月30日（月）まで有効の期間限定ポイントです。
※クーポンは2026年11月30日（月）まで期間中1回のみ利用できます。
※アプリでの新規会員登録のみが対象です。カード および WEB入会からの登録は対象外です。
※登録後、自動的にアプリクーポンが付与されます。
■都ホテルズ＆リゾーツ ロイヤリティプログラム「都プラス」について
都プラスは、都ホテルズ＆リゾーツの国内22ホテルおよび米国２ホテルで利用できる会員プログラムです。宿泊・レストラン・バーなどで100円（税抜）のご利用につき10ポイントの加算、1ポイント＝1円からお支払いに利用いただけます。 また、宿泊数や利用金額に応じたステータス制を導入しお客様一人ひとりに寄り添ったサービスをご提供します。宿泊予約やクーポン配信機能を備えた公式アプリのご登録でさらに便利でおトクにご利用ください。
詳細を見る :
https://www.miyakohotels.ne.jp/plus/
■都ホテルズ＆リゾーツ
公式HP https://www.miyakohotels.ne.jp/(https://www.instagram.com/miyakohotel_official/)
公式Instagram https://www.instagram.com/miyakohotel_official/
公式Facebook https://www.facebook.com/miyakohotels.and.resorts/