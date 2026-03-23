「話せるまで何度でも」英語を、AIと話しまくる。『今日からはじめる　ChatGPT英会話』3月23日発売

株式会社アルク

株式会社アルク（東京都品川区 代表取締役社長：田中 伸明、以下アルク）より、新刊書籍『今日からはじめる ChatGPT英会話 新AI時代の超独学スピーキングブック』のご案内を申し上げます。

本書は、英会話をAIに「任せる」本ではありません。

AIを使って、自分を鍛えるための本です。

将棋の世界でAIを使わずに強くなろうとする人がいないように、

英会話も、AIと一緒に鍛える時代になりました。

本書は、ChatGPTをはじめとした音声モード対応のAIと練習ができる英会話教材です。

疑う前に、まず一局――いや、一会話、やってみてください。

☆こんな人にオススメ!☆

・上手でない英語を聞かれるのが恥ずかしい

・英会話スクールに行くのは「もうちょっと勉強してから…」と尻込みしている

・独学では、どうしても「話す量」が足りない

■相手はAI。だから恥ずかしくない！

本書のレッスンは、ChatGPTをはじめとした生成AIの音声モードに対応しています。

誰にも聞かれず、24時間いつでも、気が済むまで会話練習ができます。

※本書執筆時点（2026年2月）では、ChatGPTの無料プランで利用可能。

■英語で話したい厳選100場面を収録

日常会話はもちろん、「道案内」などのインバウンドのあるあるシーンや、

ビジネス、「推しについて語る」といった雑談シーンまで網羅。

日本人が「英語を使いたい！」と思う瞬間を100個詰め込みました。

この1冊で、英語が必要なあらゆるシーンに対応できます。

■AIをあなた専属の英語パートナーに

本書は、英語をしゃべりっぱなしで終わらせません。

掲載されている質問（プロンプト）を投げかけることで、

AIから添削・アドバイスを引き出せる仕組みになっています。

AI時代に必要な独学スキルを、まさに体で覚えるための一冊です。

『今日からはじめる ChatGPT英会話 新AI時代の超独学スピーキングブック』表紙

＜商品情報＞

【タイトル】今日からはじめる ChatGPT英会話 新AI時代の超独学スピーキングブック

【URL】https://amzn.asia/d/078lh6Q4

【価格】2,090円（税込）

【サイズ】A5判、256ページ

【付属商品】なし

【ISBNコード】978-4-7574-4458-4

【発売日】2026年3月23日

【著者】山田 優

【著者プロフィール】

東京都出身。立教大学 異文化コミュニケーション学部 教授。米国ウエストバージニア大学大学院修士（言語学）。立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科 博士（異文化コミュニケーション学／翻訳通訳学）。フォードモーター社内通訳者、産業翻訳者を経て、株式会社翻訳ラボを設立。八楽株式会社チーフ・エバンジェリスト。オンラインサロン翻訳カフェ主宰。日本通訳翻訳学会（JAITS）理事、一般社団法人アジア太平洋機械翻訳協会（AAMT）理事歴任。著書に『自動翻訳大全』（三才ブックス）、『Metalanguages for Dissecting Translation Processes』（Routledge）（いずれも共著）、『ChatGPT翻訳術 新AI時代の超英語スキルブック』、『ChatGPT英語学習術 新AI時代の超独学スキルブック』（アルク）等がある。