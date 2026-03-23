エリアリンク、従業員持株会の加入率が60%を突破し63.2%に到達

エリアリンク株式会社

日本最大級のレンタルトランクルーム「ハローストレージ」を運営するエリアリンク株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木貴佳、以下、エリアリンク）は、自社の従業員持株会の加入率が60%を突破し、63.2%に到達したことをお知らせいたします。

◆持株会加入率63.2%達成の背景と特徴

当社は少人数の組織体制であり、社員一人ひとりの持続的な活躍が事業の成長に直結しています。従業員のウェルビーイング向上と長期的な資産形成を支援するため、当社の従業員持株会では15%の奨励金を付与する制度を設けております。この手厚いサポートにより、社員が自社の成長を自身のメリットとして実感しやすくなり、結果として加入率63.2%という高い水準を達成いたしました。

◆人的資本経営の推進

当社はこれまでも、出産祝い金の最大10万円への増額や、不妊治療にも適用可能なヘルス休暇の適用範囲拡大など、社員が長く安心して働ける環境づくり（人的資本への投資）を積極的に推進してまいりました。

今回の持株会を通じた資産形成のサポートもその一環であり、社員の経済的不安を軽減することでエンゲージメントの向上を図っています 。今後も、SDGsが掲げる「働きがい」への寄与を目指すとともに、社員の成長が企業の持続的な価値向上に直結する組織づくりに努めてまいります 。

◆「ハローストレージ」概要

コンテナやビルに設けられたレンタル収納スペースを『ハローストレージ』ブランドとして、2,919物件、127,541室（2026年2月時点）を展開しています。ストレージ事業は創業以来の主力事業であり、室数は業界最大規模を有します。海上運送用のコンテナを利用した屋外型、ビルのフロアまたは建物一棟をトランクルーム専用に設計した屋内型のトランクルームをはじめ、バイク専用のトランクルーム等さまざまな形でサービスを提供しています。

ハローストレージHP：https://www.hello-storage.com/(https://www.hello-storage.com/)

※2022年3月期 指定領域（※）における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構※屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数において物件数 No.1※「指定領域」＝レンタルスペースの物件数の情報をWeb で公開している 8 社（エリアリンク社独自調査。2022年3月時点のウェブ上での屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数上位８社）を対象として、物件数を No.1検証調査

◆エリアリンク株式会社 会社概要

社名 ：エリアリンク株式会社

所在地 ：東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDXビル北ウィング20階

設立 ：1995年4月

代表取締役 ：鈴木貴佳

資本金 ：6,111百万円（2025年12月31日現在）

上場市場 ：東証スタンダード市場

社員数 ：81名（2025年12月31日現在）

事業内容 ：ストレージ事業、土地権利整備（底地）事業、オフィス事業、アセット事業

ホームページ：https://www.arealink.co.jp/