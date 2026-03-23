シリーズ誕生から6年目を迎える「ペタグーグミ」リニューアル企画第2弾！「ペタグーグミソーダ味」～甘酸っぱくて爽やかなソーダの味わいがギュッと凝縮！さらにおいしくなって再登場！～
ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長 馬場敏明、以下ノーベル製菓）は、
2026年4月6日（月）より、「ペタグーグミ ソーダ味」をリニューアル発売いたします。
■「ペタグーグミ」商品特徴
「ペタグー」シリーズは、2019年10月に発売した「コーラ味」以降、“薄くて硬い”独自の食感が楽し めるハード系グミブランドとして支持され、さらに、多彩なフレーバー展開により市場での存在感を高めて まいりました。 今回のリニューアルでは、噛むほどに広がる濃厚な味わいを目指してアップグレードし、薄くて硬い噛みご たえのある「前人未踏食感」がより楽しんでいただけるようになっています。また、少しとぼけた見た目が 特徴のオリジナルキャラクター「ペタグー」はそのままに、遭遇できたらラッキーな2種類の「ちびペタ グー」が新たに登場するなど、おいしさに加え、発見する楽しさや喜びも感じていただける商品となっております。
■「ペタグーグミソーダ味」開発背景
3月の「グレープ味」のリニューアルに引き続き、このたび「ソーダ味」についてもリニューアルを実施い たしました。 パッケージデザインは、先行して展開しているグレープ味と同様、「ペタグーグミ」ならではの「宇宙」の 世界観を前面に打ち出し、ペタグーらしいシュールなユーモアを楽しめるデザインに仕上げています。 また味わいについても、ソーダの甘酸っぱく爽やかな風味が噛むほどに広がり、心地よい弾力とともに最後 まで飽きずに楽しめるおいしさとなっています。
■「ペタグーグミ ソーダ味」商品概要
商品名 ：「ペタグーグミ ソーダ味」
発売日 ：2026年4月6日（月）
発売地域 ：全国
内容量 ：50ｇ
参考価格 ：オープン価格
商品特徴 ：噛むほどに広がる甘酸っぱくて
爽やかな味わいと薄くて硬い
噛みごたえのある食感がクセになる新感覚グミ
■プレゼントキャンペーンについて
「ペタグーグミ ソーダ味」発売を記念し、抽選で10名様に新商品が当たる、期間限定のプレゼントキャンペーンを実施いたします。
・応募方法 ：ノーベル製菓公式X（旧Twitter）@nobel_seikaをフォロー&リポスト
・応募期間 ： 2026年4月6日(月)～4月12日(日)23:59
・当選発表 ： 当選者に公式アカウントよりDMでお知らせ
＜公式XアカウントURL＞
https://x.com/nobel_seika/
■「ノーベル製菓」について
ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、様々なお菓子を「新しい美味しさ」というカタチの夢にしてお届けしています。より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。
社名 ：ノーベル製菓株式会社
役員 ：代表取締役社長：馬場 敏明
創業 ：1929年10月2日
設立年月日 ：1947年5月10日
事業内容 ：菓子製造販売
主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、
錠菓、素材菓子
従業員数 ：228名（2026年3月現在）
＜公式サイトURL＞
https://www.nobel.co.jp/