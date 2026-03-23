【安全管理DX】現場の工具紛失を防ぐ「工具チェックモード」を『i-Repo Scan』に追加

株式会社シムトップス

ものづくりや保全・点検の現場では、作業後に工具が1本でも残されていれば、製品への混入事故や設備トラブル、作業員の負傷につながりかねません。こうした現場の安全管理課題に向き合うため、現場帳票システムを展開する株式会社シムトップス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：水野 貴司）は、複数バーコードを一括＆連続で読み取れる「i-Repo Scan」の新たな機能として「工具チェックモード」をリリースしました。

本機能は、i-Repo Scanの高精度な一括・連続スキャン技術を活用し、工具の有無確認と記録を同時に実現することで、現場の安全管理体制の強化を後押しするものです。

■ 現場が抱える工具管理の課題

ものづくりや保全・点検の現場では、作業前後の工具の確認作業が安全管理上、欠かすことのできない業務となっています。工具が1本でも現場に残されていた場合、製品への混入事故や設備トラブル、作業員の負傷、さらには製造ライン全体の停止といった重大なリスクにつながりかねません。

しかし、多くの現場では工具の確認作業を目視と手作業に頼っており、確認漏れや記録の不備が発生しやすい状況にあります。特に、数十本を超える工具を管理する現場では、作業者の負担が大きく、ヒューマンエラーのリスクも高まります。紙の管理台帳では「いつ、誰が、どの工具を確認したか」というエビデンスを正確に残すことも困難です。

こうした課題に対し、導入企業の現場から「i-Repo Scanの高精度な一括スキャン機能を活用し、工具の有無を効率的にチェックしたい」という声が寄せられたことが、本機能開発のきっかけとなりました。

■ 「工具チェックモード」の特徴

１.工具の有無を、スキャンひとつで視覚的に確認。

「工具チェックモード」は、i-Repo Scanが持つ高精度な一括・連続バーコードスキャン機能を活用し、工具ボードやケースに配置された工具の有無をバーコード単位でチェックする専用モードです。

２.バーコードによる工具の有無確認

工具の配置場所にバーコード（QRコード含む）を貼付し、i-Repo Scanでスキャンすることで、工具が正しく配置されているかを自動的に判定します。工具が置かれてバーコードが読み取れない場合は「工具あり」、バーコードが読み取れる場合は「工具なし」として、視覚的に色分け表示されます。

３.有無確認に特化したシンプルな操作性

工具チェックモードは、工具の有無確認に特化した専用の操作画面を備えています。数量の増減といった工具管理に不要な操作は画面上に表示されないため、現場作業者が誤操作する心配がありません。「スキャンして確認するだけ」のシンプルな運用を実現しています。

４.i-Reporterの帳票と連携した記録・エビデンス化

スキャン結果は、i-Reporterの帳票にそのまま出力されるため、工具チェックの記録がデジタルデータとして自動的に蓄積されます。いつ、誰が、どの工具を確認したかというエビデンスが残り、安全管理の証跡としても活用できます。

■「i-Repo Scan」について

i-Repo Scanは、現場帳票システム「i-Reporter」のオプション機能として提供される、複数バーコードを一括＆連続で読み取れるバーコードスキャン機能です。iPhoneやiPadの標準カメラを用いて、高速かつ高精度にバーコードを読み取ることが可能です。Scandit社が持つ高精度スキャン技術を搭載し、在庫棚卸、入出庫、ピッキング、誤投入防止など、バーコードを使用するあらゆる現場業務のDX化を支えています。

今回の「工具チェックモード」の追加により、在庫管理領域に加えて安全管理領域への活用が広がりま

した。i-Repo Scanは、現場のさまざまな業務課題に対応できるバーコードスキャン機能として進化を続けています。

i-Repo Scan 製品サイト：https://i-reporter.jp/scan/

■現場帳票の電子化なら「i-Reporter（アイレポーター）」

i-Reporterは4,500社22万人以上が利用する国内シェアNo.1の現場帳票システム(https://i-reporter.jp/)です。

日報・点検記録・検査記録・作業チェックシートなどの使い慣れた紙・Excel帳票がプログラミング知識不要で、誰でも簡単にデジタル化できます。

i-Reporterの導入で、現場情報のデジタル化・蓄積を実現しながら

・月200分の書類整理がゼロ

・分析時間を15日→2～3分に短縮

・月37.5時間の帳票管理削減

など様々な改善効果を生み出します。

また、写真・音声・バーコード対応で現場の状況を精確に記録し、リアルタイム共有と自動化により業務効率と品質向上を同時達成します。

■株式会社シムトップスについて

会社名：株式会社シムトップス

本社住所：〒141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル10階

代表者名：代表取締役社長 水野 貴司

設立年月日：1991年10月1日

資本金：1千6百5十万円

売上高：20億8千7百万円（2024年度売上）

従業員数 ：計94名（2026年3月末時点）

＜事業内容＞

■個別受注生産向け生産スケジューラ、生産管理システムDIRECTORの開発／販売

■ノーコード現場帳票ペーパーレスソリューションi-Reporterの開発／販売

■各種i-Repoファミリー製品・サービスの開発／販売

■BOPプロセスエディタMPPCreatorの開発／販売

シムトップスは、1991年に国産生産スケジューラ専門会社の草分けとして誕生しました。

多くのお客様での生産スケジューリングや工程管理システムの構築、運用を通して得たノウハウを製品にフィードバックしながら、製造現場で使える生産スケジューラ、工程管理システム、IoTデータ収集ソリューション、「現場帳票」の電子化システムなどのパッケージ製品を開発し、お客様の現場DXを支援致します。

■企業サイト｜https://www.cimtops.co.jp/

■アイレポちゃん（企業公式キャラクター）X（旧Twitter）アカウント｜https://x.com/i_reporter_jp

■株式会社シムトップス公式Facebookアカウント｜https://www.facebook.com/profile.php?id=61550755513117

※富士キメラ総研2026年2月17日発刊

業種別IT投資／デジタルソリューション市場2026年版

IV-13 現場帳票ペーパーレス化ソリューション 市場占有率46.5％

（2024年度のベンダーシェア・数量）