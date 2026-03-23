藝大出身アート系クリエイター集団「アートゥーン！」が初めての音楽ライブを開催！　8月27日（木）渋谷のWWWで念願の初ステージ

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するアート系クリエイター集団「アートゥーン！」が、8月27日（木）に渋谷のライブハウス『WWW』で初めての音楽ライブを開催いたします。

左から「アートゥーン！」池田、桶家、矢野、おばん

「芸術をもっと身近に」をコンセプトに活動する、東京藝術大学出身のメンバーで結成されたクリエイター集団「アートゥーン！」。今回は、YouTubeやTikTokを中心に注目を集める彼らの中から、音楽系クリエイターの桶家、矢野、池田、おばんの4名が、初めての音楽ライブを開催します。

本公演では、3月19日に発表したばかりの新曲「らりこっぱい」（ https://youtu.be/_013vJRXnxc ）も披露する予定です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_013vJRXnxc ]

さらに、ライブの演出や衣装にはアートゥーン！の美術系クリエイター、林と真田も参加する予定です。

音楽と美術、両者の強みを持つグループだからこそできる唯一無二の初ステージに、ぜひご注目ください。

アートゥーン！音楽ライブ概要

・日程：8月27日(木)

・開演時間：19時予定（変更の可能性あり）

・会場：WWW（東京都渋谷区宇田川町13-17 ライズビル地下）

・チケット発売：6月予定

出演メンバー

桶家

東京藝術大学音楽学部声楽科除籍。オペラを得意とし、アートゥーン！のファーストリリース曲「青く」では作詞・作曲・ボーカルを担当。作曲家、ボイストレーナーとして活動し、企業のCM音楽制作や映画の劇中音楽提供などもしている。趣味は、料理、ダンス、麻雀、ボードゲーム、TRPG、ゲーム全般、アニメ、漫画。特技はクラリネット。

矢野

2001年生まれ、千葉県出身。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業、東京藝術大学大学院音楽研究科作曲専攻在学中。作曲家・編曲家で、2023年には千葉市立花島小学校新校歌《希望の空へ》を作曲。これまでに、第38回現音作曲新人賞入選・聴衆賞や東京藝大アートフェス2023 優秀賞を受賞。中学校・高等学校教諭第一種免許（音楽）を所持している。

池田

2000年生まれ、新潟県出身。東京藝術大学音楽環境創造科卒業、東京藝術大学大学院音楽音響創造分野修了。音響全般に関する知識が豊富で、サウンドエンジニア、プログラマとしても活躍。2023年には東京藝術大学音楽学部を首席で卒業し、成績優秀者に贈られるアカンサス音楽賞を受賞。

おばん

2000年生まれ、神奈川県出身。東京藝術大学音楽学部器楽科打楽器卒業。プロドラマーで、「JAZZ in 藝大」や「藝大定期室内楽第50回」といったコンサートへの出演、テレビCMのレコーディングへの参加のほか、楽曲・音源制作も行う。中学校・高等学校教諭第一種免許（音楽）を所持している。趣味は、温泉とサウナ。

アートゥーン！とは

「芸術をもっと身近に」をコンセプトに、東京藝術大学出身のメンバーで結成されたアート系クリエイター集団。 美術や音楽を軸に、芸術の楽しさや奥深さを体感できるエンタメコンテンツを発信している。2024年8月よりYouTube（ https://www.youtube.com/@ArtooneCH/featured ）チャンネルを開設し、現在はチャンネル登録者数17万人を突破。（2026年3月時点）

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

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株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/