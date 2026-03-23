マラトンキャピタル、愛媛県で建築設計・製図及び就労継続支援事業を行う白石設計・サスケグループと資本業務提携のお知らせ

マラトンキャピタルパートナーズ株式会社

マラトンキャピタルパートナーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小野俊法、以下「マラトンキャピタル」）が運営するマラトン2号投資事業有限責任組合（以下「マラトン2号ファンド」）は、いよぎんキャピタル株式会社（本社：愛媛県松山市、代表取締役：濱口俊樹、以下「いよぎんキャピタル」）が運営するいよぎんキャピタル事業承継・成長支援3号ファンド（以下「いよぎんキャピタルファンド」）がメザニン出資をする特別目的会社を通じて、2026年3月9日付で愛媛県を拠点に鉄骨製作図を中心とした建築設計・製図関連事業を行う株式会社白石設計（以下「白石設計」）及び就労継続支援A型事業所を運営するサスケITサービス株式会社（以下、白石設計と総称して「サスケグループ」）と資本業務提携を行ったことをお知らせいたします。

1997年の設立以来、約30年にわたり、白石設計は全構協認定鉄骨製作工場向けの鉄骨製作図（工作図）の作成を主力事業とし、建築設計・製図、AIアノテーション、IT関連事業まで多岐にわたる事業を展開してまいりました。また、サスケグループ全体としては、NPO法人サスケ工房及びサスケITサービス株式会社を通じて、就労継続支援A型事業を中四国を中心に13事業所・グループ総従業員数637名（2025年10月現在）を展開する、地域雇用の担い手として成長を続けています。特に、CAD・IT技術を活用した障がい者就労支援と高品質な技術サービスの両立を強みとし、安定した収益基盤を実現しています。

いよぎんキャピタルは、伊予銀行グループの投資専門会社として、地域金融機関の強みを活かした事業承継・成長支援に特化したファンドの組成・運営を行っています。地域に根ざした企業との強固なネットワークと事業支援ノウハウを有しており、本提携を通じて、愛媛県を中心とした中四国地域における中小企業の持続的な成長を支援しています。

マラトンキャピタルは、サスケグループが長年にわたり培ってきた組織力・地域密着型の事業基盤を高く評価しており、本提携を通じて、既存クライアントとの取引深化やサービス領域の拡大、組織体制・採用力の強化等を通じたサスケグループの更なる事業成長に向けて、いよぎんキャピタルと協業しながら、全力で支援をしてまいります。

白石設計概要

・会社名：株式会社白石設計

・代表者：代表取締役 白石 光廣

・所在地：愛媛県新居浜市西町1-30

・主な業務内容：建築設計・製図関連事業

・設立：1997年4月

・URL：https://shiraishisekkei.jp/

サスケITサービス概要

・会社名：サスケITサービス株式会社

・代表者：代表取締役 白石 光廣

・所在地：愛媛県新居浜市港町2-10 新居浜ビル2F

・主な業務内容：就労継続支援A型事業

・設立：2015年3月

・URL：https://ss-hd.jp/

いよぎんキャピタル概要

・会社名：いよぎんキャピタル株式会社

・代表者：代表取締役社長 濱口 俊樹

・所在地：愛媛県松山市問屋町9番41号

・主な業務内容：ベンチャー投資、事業承継・成長支援ファンドの組成・運営・管理

・設立：1985年8月

・URL：https://www.iyogin-capital.co.jp/

マラトンキャピタル概要

・会社名：マラトンキャピタルパートナーズ株式会社

・代表者：代表取締役社長 小野 俊法

・所在地：東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング21階

・主な業務内容：プライベートエクイティファンドの組成、運営、管理に付随する全ての業務

・設立：2021年4月

・URL：https://www.marathoncapital.co.jp/