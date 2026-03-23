【新資格】データドリブン人事を牽引する「ピープルアナリスト・ベーシック」資格認定講座申込受付開始

一般社団法人ピープルアナリティクス＆HRテクノロジー協会

一般社団法人ピープルアナリティクス＆HRテクノロジー協会（本部：東京都渋谷区、代表理事：長瀬 昭彦）は、人事データ利活用の基礎知識を体系的に習得し、エビデンスに基づいた意思決定を支援する専門人材を育成する「ピープルアナリスト・ベーシック」資格認定講座の申込受付を、2026年3月23日（月）より開始いたします。





【詳細はこちら】https://peopleanalytics.or.jp/news/7292/



■ 背景：なぜ今「ピープルアナリスト」が必要なのか



人的資本経営の重要性が高まる中、人事は従来の事務的業務から、経営戦略に直結する「科学的・戦略的」な役割へのシフトを求められています。しかし、現場では「データの集計はできても、どう解釈し施策に繋げるべきか分からない」という課題が多く聞かれます。本講座は、こうした課題を解決し、データを通じて「一人ひとりがより輝ける環境を整える」ことのできる人材を育成するために開発されました。

■ 「ピープルアナリスト・ベーシック」講座の概要



本講座は、人事が人事内で蓄積したデータの基礎的な分析やピープルアナリティクスのプロジェクトを進めていくにあたって身につけておくべき基礎知識を網羅した認定プログラムです。体系的なカリキュラム：企画における課題設定、人事データ活用プロジェクトの流れ、基礎的なデータ前処理やデータ分析、人事データ活用における倫理とプライバシー保護の観点、業務フローの整理方法などを学びます。資格認定： 講座受講後の認定試験合格者には、当協会より「ピープルアナリスト・ベーシック」の称号を付与します。



■ 弊協会においての本資格の位置づけ



ピープルアナリスト・ベーシックは、これまでデータ分析や企画業務が未経験である人事の方向けに開発した初級レベルのプログラムです。弊協会では初級としての「ピープルアナリスト・ベーシック」を用意し、より高度なデータ分析やデータ活用を検討したい方向けにR/Pythonによる人事データ分析入門などの講座や資格を用意しています。

■ 講座・申込の詳細



申込開始日： 2026年3月23日（月）

受講形態： オンライン（eラーニング形式）

資格認定方法：WEBテスト

対象者： 未経験から人事のデータ活用を担う方、企画・データ分析の基礎を身に付けたい人事担当者、社内の人事データ活用を浸透させたい人事担当者など

詳細・申込URL： [https://peopleanalytics.or.jp/news/7292/]

※講座内に若干の修正点が出たため、数日配信を遅らせます。平にご容赦ください



■ 代表理事（長瀬 昭彦）よりコメント



「ピープルアナリティクスの本質は、人を数字で管理することではありません。データという客観的な視点を取り入れることで、組織のバイアスを取り除き、一人ひとりの可能性を最大化させることにあります。本講座が、日本におけるデータドリブン人事の普及と、より良い働く環境づくりの一助となることを確信しています。」



【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人ピープルアナリティクス＆HRテクノロジー協会 事務局

Email： [info@peopleanalytics.or.jp] URL： https://peopleanalytics.or.jp/