住宅確保要配慮者の入居支援を10年以上継続アパマンショップ加盟店が空室改善と地域課題解決を推進

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において店舗数・契約数No.1（※）のAPAMAN株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）が展開する「アパマンショップ」の加盟企業である株式会社エーアンドエム不動産（埼玉県熊谷市）は、住宅確保要配慮者（外国人、ひとり親世帯、児童養護施設退所者など）への入居支援を軸とした取り組みを推進しています。

同社は、地域における住まいの課題に向き合いながら、空室改善と地域課題の解決につながる取り組みを進めています。

背景 不動産業界が抱える「入居制限」と「空き家問題」

アパマンショップ熊谷店

不動産業界では、家賃滞納や近隣トラブルなどのリスクを背景に、住宅確保要配慮者の入居に対して慎重な対応が取られるケースがあります。

一方で、地方を中心に空き家の増加や人口減少が進み、住宅確保要配慮者の住まい確保と空き家活用という、二つの課題が同時に顕在化しています。

取り組み 入居支援と地域コミュニティを一体化

株式会社エーアンドエム不動産では、以下の取り組みを推進しています。

・住宅確保要配慮者への入居支援（10年以上継続）

・居住支援法人としての体制整備

・空き家の管理・活用支援

・自立支援ホームとの連携

・地域住民・オーナー・入居者をつなぐコミュニティ形成

また、不動産と農業を組み合わせた「ミラクルタウン構想」により、地域交流の場づくりにも取り組んでいます。

「社会貢献」と「収益性」の両立へ

これらの取り組みにより、

・管理物件の入居率向上

・行政・自治体経由の相談件数増加

・入居者満足度の向上

など、社会性と事業性の両面において成果につながっています。

今後の展開 「行き来できるセーフティネット」へ

今後は、居住支援と福祉を連携させた「行き来できるセーフティネット」の構築を進め、持続可能な地域の住まい支援モデルの確立を目指してまいります。

株式会社エーアンドエム不動産

専務取締役 内山智美氏コメント 専務取締役 内山智美氏

地域で支えられてきたからこそ実感している人のつながりの大切さ。今度は私たちが地域の架け橋となり、さまざまな困りごとの解決に取り組んでまいります。『ミラクルタウン構想』のもと、住まいは単なる契約ではなく人生の基盤として捉え、地域とともにこの取り組みをさらに広げてまいります。

※１▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

※海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

※２▼賃貸住宅仲介契約数No.1

調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【株式会社エーアンドエム不動産】

所在地 ：埼玉県熊谷市箱田6丁目15番18号

代表者 ：代表取締役：内山 俊夫

事業内容：不動産の売買、媒介、賃貸及び管理業

一般建築請負業及び建物、構築物の増改築、修繕 損害保険代理店業務

広告宣伝に関する企画・制作及び広告代理店業務

生命保険の募集に関する業務

URL ： https://www.chintai-joho.com

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長 ：山崎 戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 :大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業等を行っています。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel ： 0570-058-889 Mail ： pr@apamanshop.co.jp