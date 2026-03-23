スターバックスの春シーズン第２弾はいちごづくしで楽しむ 『ストロベリー シュークリーム フラペチーノ(R)』など、３種のストロベリービバレッジが3月25日（水）より発売

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者 CEO：森井 久恵）は、春シーズンの第２弾として『ストロベリー シュークリーム フラペチーノ(R)』『スターバックス ストロベリー フラペチーノ(R)』、『ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー』を2026年3月25日（水）より発売します。

甘酸っぱいストロベリーの香りと味わいに、軽やかな春の気分を感じられる3つのビバレッジがそろい、春の訪れとともに気分が華やぐラインアップです。ストロベリーシュークリームのような満足感が楽しめる一杯から、定番商品スターバックス ストロベリー フラペチーノ(R)、すっきりと楽しめるティービバレッジまで、その日の気分に合わせていちごづくしの春をお楽しみください。

※画像はイメージです。■春の気分がふくらむ、ストロベリーの華やぎとふわっとこんがり食感が重なるフラペチーノ(R)新登場

『ストロベリー シュークリーム フラペチーノ(R)』は、シュークリームを思わせるこんがり香ばしいクランチ食感に、ストロベリーの甘酸っぱさを合わせた、春気分がふくらむ一杯です。鮮やかなストロベリーの色合いと、カスタードクリームを思わせるまろやかなクリーム色が重なり、見た瞬間から気持ちが明るくなるようなポップな印象に仕上げています。ストロベリーソースの華やかな香りと味わいに、カスタードフレーバーホイップやシュー生地風クランチを重ねることで、シュークリームのようなコクと満足感がしっかり感じられます。ひと口ごとに広がる甘酸っぱさとまろやかさが、新しい季節への高揚感をいっそう引き上げてくれます。

■春の訪れを華やかに彩る、人気の『スターバックス ストロベリー フラペチーノ(R)』

毎回多くのお客様からご好評をいただく『スターバックス ストロベリー フラペチーノ(R)』が、この春も登場します。

ストロベリーの果実感とミルクの組み合わせによるまろやかな甘さが楽しめ、春から夏にかけての定番として親しまれている一杯です。

スターバックスオリジナルのストロベリーソースの甘酸っぱさとミルクのコントラストが生み出すハーモニーは、長く愛され続ける理由のひとつ。バリスタが仕上げる際にカップの中でマーブル状に重なるピンク色の層は見た目にも華やかで、味わいにおいても飲む度に違った印象を与えてくれます。

赤く鮮やかな見た目と華やかな香りが、いちごの季節をより一層盛り上げます。

■いちごの甘酸っぱさを爽やかに楽しむ、『ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー』

『ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー』は、甘酸っぱいストロベリーの風味を、パッションティーの爽やかですっきりとした味わいで楽しめる一杯です。ソルベ ティーならではのひんやりとした口当たりに、果実の華やかな酸味が重なり、春の午後に気分をリフレッシュしたいときにぴったり。

ソルベ ティーならではの清涼感が、春の日差しの中で過ごすひとときをいっそう心地よいものにしてくれます。

■商品名／価格 （表示価格は税込の総額表示となります）

『ストロベリー シュークリーム フラペチーノ(R)』 Tallサイズのみ

＜お持ち帰りの場合＞717円 ＜店内ご利用の場合＞730円

※シュークリームをイメージした商品です。

『スターバックス ストロベリー フラペチーノ(R)』 Tallサイズのみ

＜お持ち帰りの場合＞678円 ＜店内ご利用の場合＞690円

『ストロベリー＆パッション ソルベ ティー』 Tallサイズのみ

＜お持ち帰りの場合＞628円 ＜店内ご利用の場合＞640円

※TEAVANA(TM) アイスティー（パッション）を使用しています。

◆販売期間：2026年3月25日（水）～

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

◆取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

■モバイルオーダーなどスターバックス(R) リワード会員を対象に3月24日（火）に先行販売

ロイヤルティ プログラム「Starbucks(R) Rewards（スターバックス(R) リワード）」会員を対象に、「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ(R)」「スターバックス ストロベリー フラペチーノ(R)」を発売日に先駆けて一足早くお楽しみいただける先行販売を実施いたします。

- 対象期間：3月24日（火）- 対象商品：ストロベリー シュークリーム フラペチーノ(R)、スターバックス ストロベリー フラペチーノ(R)- ご利用方法：モバイルオーダーでご注文いただくか、スターバックス ジャパン公式アプリ内バーコードを店頭レジで提示してください。https://www.starbucks.co.jp/rewards/earlyaccess/

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界80を超えるマーケットで約40,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,105店舗 (2025年12月末時点、ライセンス店舗を含む）ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN(https://stories.starbucks.co.jp/?nid=mm)」で紹介しております。