1対1ライブトークの「WithLIVE」、新生活を応援する「お友達紹介キャンペーン」を3月23日より開始！“紹介した人” も “された人”も「特別アマギフ特典」がWでもらえる！

株式会社WithLIVE

1対1のライブトークプラットフォーム「WithLIVE」を運営する株式会社WithLIVE（本社：東京都港区、代表取締役：大島翼）は、2026年3月23日（月）より、個人配信者を対象とした「つながる、広がる。WithLIVEご紹介キャンペーン ― Wで10,000円分プレゼント ―」を実施いたします。

本キャンペーンでは、既存の配信者が新しい活動者をご紹介いただき、一定の条件を達成することで、紹介者・被紹介者の双方に「Amazonギフトカード 10,000円分」をプレゼントいたします。

■ 誰もが「1対1」で収益化できる、プロ仕様のパーソナルプラットフォームへ

WithLIVEは、これまで数多くの大型アーティストやタレントとファンの「オンライン特典会」を支えるインフラとして、高画質・低遅延かつセキュアな配信環境を提供してまいりました。

また、そのプロ仕様のシステムを、特定の事務所に所属せずフリーで活動する「個人配信者」が自らマネタイズできる「有料課金型プラットフォーム」として開放・強化しています。

WithLIVEでは配信者自身が自分の「時間」や「コンテンツ」を直接販売することが可能です。

プレミアムな「1対1トーク」の販売： 大型イベントと同じ安定したシステムを使い、配信者が自らトーク枠を販売。ファンに対し、1対1のクローズドな対話という「特別な価値」を有料で提供できます。

多角的な収益を支える「Withコレ」： トークだけでなく、デジタルフォトや音声コンテンツ、動画コンテンツの販売など、配信外でもファンに価値を届け、収益を最大化できるサービスを提供しています。

■キャンペーン詳細

卒業や新年度など、多くの活動者が新たな一歩を踏み出すこの時期、特定の事務所に所属せずフリーで活動する「個人配信者」の皆様が、信頼できる仲間と共にWithLIVEでの活動の幅を広げ、より豊かな配信環境を築いていただけるよう、本キャンペーンを企画いたしました。

本キャンペーンは、WithLIVEを通じて活動の輪を広げていただいた皆様への感謝を込めた、先着50組（合計100名様）限定の特別企画です。

■ キャンペーン特設ページ（詳細・エントリーはこちら）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40208/table/83_1_ef5466f265bfbfafd7a29507e2de0a0e.jpg?v=202603231151 ]

https://www.withlive.jp/lp/spring20261.html

※注意事項や詳細は、上記ページ内をご確認ください。

WithLIVEについて

WithLIVEは、オンラインでアーティストやタレント、スポーツ選手がファンが1対1のコミュニケーションをはかれるライブトークアプリサービスの先駆けとして2018年10月に提供を開始、2019年1月に正式版アプリをリリースしました。

2020年8月には、独自の本人認証システムを備えセキュリティを強化した「WithLIVE Meet&Greet」をリリース。この新アプリでは次の参加者への画面切り替え時間が約2～3秒と業界最短を実現し、より安心安全でタイムロスやストレスが少ない快適なオンラインイベント環境を提供しています。11月からは2ショット撮影機能も実装されました。

【アプリ概要】

名 称 : WithLIVE（読み：ウィズライブ）

名 称 : WithLIVE（読み：ウィズライブ）

公式Twitter：https://twitter.com/withlive_app

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id1435318006

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.withlive



※Appleは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※Google Playは Google LLC の登録商標です。

【会社概要】

社名 : 株式会社WithLIVE（WithLIVE Inc.）

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町12-10 渋谷インフォスアネックス4・5・6階

役員 : 代表取締役 大島翼

設立 : 2016年11月4日

事業内容 ：WEBサービス、スマートフォンアプリの企画・開発

URL ：https://withlive.co.jp/

※株式会社WithLIVEは株式会社サイバー・バズの100%子会社です。