【J:COM】韓国ドラマ『交渉の技術』主演イ・ジェフンさんインタビューを独占公開！

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エンタメをもっと楽しむWebマガジン「J:magazine!」では、韓国ドラマ『交渉の技術』で“伝説の交渉人”ユン・ジュノユ役を演じるイ・ジェフンさんの独占インタビューを公開中です。また、J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」では、韓国ドラマ『交渉の技術』を見放題で配信中です。ぜひ、インタビューとあわせてお楽しみください！



▶イ・ジェフンさんインタビュー全文はこちら

https://jmagazine.myjcom.jp/category/asiadrama/post001167





M&Aの世界を舞台に、大手企業の経営再建をめぐる究極の頭脳戦を描いた韓国ドラマ『交渉の技術』。主演を務めるイ・ジェフンさんは、本作で冷静かつ鋭い判断力を持つ“伝説の交渉人” ユン・ジュノ役を演じています。インタビューでは、これまで「派手なアクションやエネルギーを直接的に表現することが多かった」というイ・ジェフンさんが「ユン・ジュノ」という人物像をどのように作り上げたのか、役作りの過程や印象的な白髪スタイルに込めた新たな挑戦のほか、作品に対する思いや見どころに迫ります。

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――『交渉の技術』の主人公、ユン・ジュノは“伝説の交渉人”と呼ばれています。交渉人を演じる上で、役作りなど特に注力した点を教えていただけますか？

イ・ジェフン：ユン・ジュノは、職業的に非常にプロフェッショナルな面を持っています。私がユン・ジュノという役をしっかりと表現するためには、ドラマで扱っているテーマに対して実際に関心を持ち、十分に理解している必要があると考えました。そのため、似たようなテーマの作品をたくさん探し、実話にも触れながら、思考回路そのものをユン・ジュノに合わせて生きていこうと努力しました。





――ユン・ジュノの白髪スタイルはとても印象的ですが、最初にこのビジュアルを見たときの感想を教えてください

イ・ジェフン：初めて監督から白髪スタイルを提案いただいた時は、私が一度もお見せしたことのない姿だったので、正直とても心配でした。しかし、実際に白髪の扮装をして衣装まで完璧に整えてみると、その時初めて「ああ、これがユン・ジュノなのだ」という実感が湧きました。ユン・ジュノというキャラクターが持っているミステリアスさと見慣れない雰囲気が自然に込められたと思いましたし、ユン・ジュノとしてこれほど似合う姿が他にあるだろうかと思うほど、キャラクターに深く入り込むことができました。





――これまで、感情を前面に出す役や行動力のある人物を演じることが多かったように思いますが、『交渉の技術』のユン・ジュノの、これまでの役と違う点や、新しい挑戦を教えていただけますか？

イ・ジェフン：最近演じてきたキャラクターは、比較的派手なアクションや身体の動きを通してエネルギーを直接的に表現することが多かったと思います。一方、ユン・ジュノは、動きそのものはとても静的ですが、M&Aの専門家として交渉をする時に見せる冷徹な眼差しと、その奥にある温かいカリスマ性が重要なキャラクターです。外側に現れる表現は最小限に抑えながらも、内面のエネルギーは維持しなければならないという点で、これまで演じてきたキャラクターとは異なるアプローチが必要でしたし、その過程がとても興味深いチャレンジでした。

――『交渉の技術』をこれから楽しまれる日本の皆さんに見どころやメッセージをお願いいたします

イ・ジェフン：私は『交渉の技術』を通して、私たちが生きる世の中を改めて学び、感じ、考えることができました。数字と選択の物語のように見えるかもしれませんが、その中には結局、人の心と関係が込められていると思います。日本の視聴者の皆さんにも、この作品が意味のある物語として、そして心が少しでも温まる時間として伝わることを願っています。……



イ・ジェフンさんのインタビューはこちらで公開中！お楽しみに！

▶インタビュー全文はこちら：

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●「J:COM STREAM」では、イ・ジェフンさん主演韓国ドラマ『交渉の技術』を見放題で配信中！

経営危機に陥った大企業の再建を託された“伝説の交渉人！” 感情を露にせずミステリアスで冷静沈着なユン・ジュノ役を好演

『交渉の技術』

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