3月23日(月)より高輪ゲートウェイ駅で『GO』アプリ注文が可能に　首都圏の鉄道駅でのアプリのりば開設は初

GO株式会社

GO株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：中島 宏)が展開するNo.1*タクシーアプリ『GO』(https://go.goinc.jp/)は、これまでアプリ注文ができなかった高輪ゲートウェイ駅にて、2026年3月23日(月)より注文が可能となります。本取り組みは当社と東日本旅客鉄道株式会社による実証実験となり、駅前1階交通広場の4番のりばからご乗車が可能です。なお首都圏の鉄道駅におけるアプリのりば開設は初となります。

｜空港や駅など全国各地でアプリのりばの開設が拡大中

タクシーアプリ『GO』は、全世界202の国と地域のお客様にご利用いただいているNo.1タクシーアプリです。アプリによるタクシー注文のニーズの高まりを受け、既存のりばとの棲み分けによるスムーズな二次交通への接続を目的に、全国の空港やランドマーク、駅など様々な公共施設にてアプリのりばの開設が拡大しています。この度新たに、高輪ゲートウェイ駅にてアプリ注文が可能となる実証実験を開始します。

高輪ゲートウェイ駅でのアプリご注文時は、駅直結のTAKANAWA GATEWAY CITY交通広場1階の4番のりばが乗車地として自動設定されます。物理的なのりばがあることによって待ち合わせが容易になるほか、乗車から決済までアプリ内で完結できるため、アプリをご利用されるお客様の利便性向上はもちろんのこと、乗務員の皆様にとっても接客対応の負担軽減につながります。駅をご利用される国内、およびインバウンドのお客様にスムーズなタクシー乗車体験を提供し、ビジネスや観光などあらゆる移動の利便性向上に貢献してまいります。

* Sensor Tower調べ - タクシー配車関連アプリにおける、日本国内ダウンロード数（App Store/Google Play合算値） - 調査期間：2020年10月1日~2025年12月31日

｜タクシーアプリ『GO』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/347_1_a3923b79a7014d0ffb58f05051b75a94.jpg?v=202603231151 ]

※車両確定後のキャンセルはおやめください。なお車両到着後はすみやかなご乗車にご協力をお願いいたします。

｜参考：移動で人を幸せに。 GO株式会社について

GO株式会社は、「移動で人を幸せに。」をミッションに掲げ、モビリティ領域を軸とする多様な事業・サービスを展開しています。協働パートナーの皆さまとの共創力と、テクノロジーを最大限に活用する開発体制のもと、時代に合わせた「移動」のアップデートを通じて、日本の社会課題の解決を目指します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/347_2_12c4b3d331a1245b4ca17681919c7421.jpg?v=202603231151 ]

※Appleは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

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