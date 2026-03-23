吉岡里帆 × 水上恒司 W 主演！魅惑的な街・九⿓を舞台に過去と現在が交錯するミステリー・ラブロマンス映画『九⿓ジェネリックロマンス』Blu-ray 3 月25 日発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長︓浅沼 誠、住所︓東京都杉並区］は、

2025 年8 月に劇場公開された実写映画『九⿓ジェネリックロマンス』のBlu-ray（9,680 円／税込)を

2026 年3 月25 日に発売します。

▲映画『九⿓ジェネリックロマンス』Blu-ray（特装限定版）

(C)眉月じゅん／集英社・映画「九⿓ジェネリックロマンス」製作委員会

■映画『九⿓ジェネリックロマンス』Blu-ray 商品特長

本商品は、2025 年8 月に劇場公開された実写映画『九⿓ジェネリックロマンス』の本編をBluray1

枚に収録しています。特典として、本編には惜しくも収録されなかったシーンを監督コメントと

共に楽しめる未公開映像と、“九⿓城砦”を表現するために今なお古い街並みを残す台湾にて敢行された

真夏ロケの裏側に迫るメイキング映像などを収録した特典ディスクと特製スリーブケースが付属しま

す。

＜ストーリー＞

懐かしさで溢れる街・九⿓城砦の不動産屋で働く鯨井令子（吉岡里帆）は先輩社員の工藤発（水上恒司）に恋をしていた。工藤は九⿓の街を知り尽くしており、令子をお気に入りの場所に連れ出してくれるが、距離は縮まらないまま。

そんな中、九⿓で靴屋を営む楊明（梅澤美波／乃木坂46）、あらゆる店でバイトをする小⿊（花瀬琴音）らと意気投合。令子は、九⿓でゆっくりと流れる日常にそれなりに満足していた。しかしある日、工藤と立ち寄った金⿂茶館の店員タオ・グエン（柳俊太郎）に工藤の恋人と間違われる。さらに、令子は偶然1 枚の写真を見つけるのだが、そこには工藤と一緒に自分そっくりの婚約者が写っていた。困惑する令子の元に大企業の社長・蛇沼みゆき（⻯星涼）と謎めいた男ユウロン（フィガロ・ツェン）が現れる。思い出せない過去の記憶、もう 1 人の自分の正体、九⿓に隠された秘密。核心に迫る令子は、工藤が抱える切ない過去を知ることになる──。

■映画『九⿓ジェネリックロマンス』について

本作は、『恋は⾬上がりのように』作者・眉月じゅんによる累計発行部数170 万部突破のコミックス

『九⿓ジェネリックロマンス』の劇場公開実写作品です。「恋愛×SF×謎」、マルチジャンルで繰り広げられる大人のミステリー・ラブロマンスで、2024 年12 月にTV アニメ化＆実写映画化が同時発表されたことでも話題となり、TV アニメは2025 年4 月から6 月まで放送されました。

実写映画の主演は、第48 回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞し、様々な役柄で観客を魅了

する吉岡里帆と、2025 年エランドール賞新人賞を受賞後、話題作への出演が続く水上恒司が務めてい

ます。さらに、⻯星涼、柳俊太郎、梅澤美波（乃木坂46）、フィガロ・ツェン、花瀬琴音ら豪華俳優陣

の出演も話題となりました。

■店舗共通購入特典は「場面写真使用L 判ビジュアルカード4 枚セット」

対象法人にて本商品をご予約・ご購入いただいた方から先着で、「場面写真使用L 判ビジュアルカード4 枚セット」がプレゼントされます。

詳細は映画『九⿓ジェネリックロマンス』公式HP 内商品ページ（https://kowloongr.jp/movie/bluray/index.html)よりご確認ください。

▲場面写真使用L 判ビジュアルカード4 枚セット

※特典対象外設定の商品がある場合がございます。

特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。

※対象法人であっても、一部取扱の無い店舗がある場合がございます。

※特典は予告なく変更となる場合がございます。

■商品概要

商品名 ︓映画『九⿓ジェネリックロマンス』 Blu-ray (特装限定版)

価 格︓9,680 円（税込） 8,800 円（税抜）

発売日 ︓2026 年3 月25 日

収録時間︓180 分（本編ディスク︓118 分＋特典ディスク︓62 分）

スペック︓【本編ディスク】ﾄ゛ﾙﾋ゛ｰTrueHD（5.1ch）・ﾘﾆｱPCM（ｽﾃﾚｵ）／AVC／BD50G／

16:9<1080p High Definition>／ｽｺｰﾌﾟｻｲｽ゛／ﾊ゛ﾘｱﾌﾘｰ日本語字幕付

（ON・OFF 可能）※ﾊ゛ﾘｱﾌﾘｰ日本語音声ｶ゛ｲﾄ゛有

【特典ディスク】ﾘﾆｱPCM（ｽﾃﾚｵ）／AVC／BD25G／16:9<1080i High Definition・

一部1080p High Definition>

封入特典︓●特典ディスク

・未公開映像～消えることのない記憶～ ・メイキング映像～記憶の路地裏～

・特報／本予告

他、仕様︓特製スリーブケース

発売・販売元︓バンダイナムコフィルムワークス

■関連サイト・SNS

◎映画『九⿓ジェネリックロマンス』公式サイト︓https://kowloongr.jp/movie/

◎映画『九⿓ジェネリックロマンス』公式X︓https://x.com/kowloongr_jp

◎映画『九⿓ジェネリックロマンス』公式Instagram︓https://www.instagram.com/kowloongr_jp/

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」︓https://v-storage.jp/