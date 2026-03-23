厚生労働省「出産なび」が全面リニューアル～妊産婦のニーズに寄り添った機能アップデート～

Connehito株式会社

コネヒト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 杉井信一郎、以下「コネヒト」）は、厚生労働省より令和7年度分娩取扱施設情報提供ウェブサイト「出産なび」の更改および保守・運用業務を受託し、システムおよびUI/UXの全面リニューアルを実施したことをお知らせいたします。





■背景

近年、出産費用の継続的な上昇や地域差の拡大、そして妊産婦の皆様が求めるニーズの多様化が進んでいます 。これに対し厚生労働省は、妊婦が分娩施設の費用やサービスの情報を踏まえ施設選択ができる環境整備の一環として「出産なび」を開設・運営してきました。

今回、コネヒトは、妊産婦のリアルな声を反映させたUI/UX設計を軸に、「出産なび」サイトを全面リニューアルいたしました。単なる情報の提供に留まらず、産院選びにおける不安に寄り添い、直感的な操作で納得感のある意思決定がサポートできる環境を実現しています。





■ 本リニューアルの特徴

1. ユーザー調査に基づくUI/UX設計

妊産婦へのアンケートと詳細なユーザーヒアリングを実施しました 。当事者のリアルな悩み（「産院への通いやすさ」「面会制限の情報が欲しい」など）を抽出し、検索項目や画面レイアウトに反映し、迷わず、前向きな気持ちで操作できるデザインに刷新しました。

2. スマホファースト＆アクセシビリティの徹底

利用シーンの多くを占めるスマートフォンからの操作を最優先として、ユーザーフレンドリーなインターフェース設計と操作性の改善を実施しました。また、多言語対応や音声読み上げへの配慮など、アクセシビリティのJIS規格に基づいた、誰もが使いやすい設計を導入しています。

3. 比較・検討機能の高度化

気になる複数の施設をお気に入り登録する事で比較できる機能や、地図からの直感的な施設検索、産前から出産、産後で利用可能な公的制度情報の掲載など、施設選びの手間を大幅に削減します。

4. ガバメントクラウドを活用した強固な技術基盤

クラウド基盤には「ガバメントクラウド」を採用し、高度なセキュリティと将来的な機能拡張に柔軟に対応できるサーバーレス構成を実現しました。

■お問い合わせ

コネヒトのユーザーニーズを元にしたシステム開発・情報発信にご興味をお持ちの自治体・企業の皆様は、下記メールアドレスまでご連絡ください。



【本件に関するお問い合わせ先】

ソーシャルコネクト部

social-connect@connehito.com

■コネヒト株式会社について

家族のライフイベントにおける意思決定をITの力でサポートする会社です。子育てコミュニティアプリ「ママリ」の運営やママリユーザーの声を社会に還元する官民連携事業などを行っています。今後、更に多様なライフイベント領域で、家族の選択の一助となるサービス提供を目指してまいります。

https://connehito.com/

・事業内容：ママ向けQ&Aアプリ／情報サイト「ママリ」の開発、運営、自治体向け子育てDX事業、自治体および企業における家族にまつわる環境整備支援

・所在地：東京都中央区築地2-11-10 MISTO Tsukiji7階