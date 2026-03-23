出前館、NECの技術を活用して、配達員登録における本人確認を大幅刷新

株式会社出前館

株式会社出前館は、配達員登録プロセスにおける本人確認方法の大型アップデートを2026年3月23日（月）より実施いたします。

本アップデートでは、日本電気株式会社（以下、NEC）が提供する金融機関向け本人確認サービス「Digital KYC本人照合SDK」を本人確認基盤技術の一部として採用しています。配達員の新規登録時における本人確認方法を、従来の写真撮影方式からICチップ読み取り方式へ刷新するとともに、マイナ免許証（マイナンバーカード一体型運転免許証）による本人確認の実施で、デリバリー業界において、より高い信頼性と安全性を備えた配達員登録フローを実現します。

デリバリーサービスにおいて、配達員はユーザーと直に接する、サービスの信頼を体現する存在です。近年、オンラインプラットフォーム全体において、本人確認の厳格化や透明性の向上が社会的に強く求められる中、出前館においても、ユーザー・加盟店・配達員の皆さまが安心してサービスを利用できる環境づくりを重要な責務と捉えています。

こうした背景を踏まえ、出前館では、金融機関などで採用されている最新の本人確認の考え方も参考にしながら、偽造や改ざんが極めて困難なICチップ読み取り方式へ完全移行するとともに、出前館の登録・確認フローにおいて、審査プロセスの一部に自動化を導入。これにより、厳格な本人確認とスムーズな登録体験の両立を実現いたします。

本アップデートは、本人確認基盤技術の一部に、NECが持つ世界No.1（注1）の認証精度を有する顔認証技術を活用した「Digital KYC本人照合SDK」を採用しており、スマートフォンなどのカメラを用いて顔認証を行い、本人確認(eKYC)をオンラインでセキュアに実現が可能です。

・Digital KYC：https://jpn.nec.com/fintech/kyc/index.html

■ 本アップデートの主な内容

1. マイナ免許証・ICチップ読み取り方式への対応

マイナンバーカードおよび運転免許証に搭載されたICチップを直接読み取る本人確認方式を採用。ICチップ内の情報を読み取る方式を採用することで、本人性の確認精度を大幅に高めることが可能となります。従来から実施していたアカウントの第三者利用や不正利用等の対策とあわせることで、そのリスクがさらに低減いたします。

2. 審査プロセスの一部自動化

厳格な本人確認を行いながらも、最新のAI技術を活用し、読み取ったデータと登録情報の照合など、審査業務の一部を自動化。確認作業の効率化により、高い安全性を維持したまま、配達員の登録待機時間を短縮できるよう、利便性を大幅に向上いたしました。

3. アカウント不正利用防止に向けた基盤強化

本人確認フローの高度化により、アカウントの第三者利用や不正利用の抑止を強化。多層的な対策を通じて、ユーザー・加盟店・配達員の皆さまが安心して利用できるサービス環境を構築し、地域社会に信頼されるプラットフォーム運営を目指します。

出前館は、「安心・安全に料理が届く」という信頼こそが、デリバリーサービスの基盤であると考えています。今回の本人確認システムの刷新に加え、配達稼働前の顔認証など既存の取り組みとあわせ、単なるセキュリティ対策にとどまらず、ギグワーク市場全体の健全な発展に寄与するプラットフォームづくりを今後も推進してまいります。出前館はこれからも、利便性と安心・安全を両立した、信頼されるデリバリーインフラの構築に取り組んでまいります。

NECは、今後も「Digital KYC本人照合SDK」の活用により、デジタル社会に求められる利便性と安全性を両立するオンライン完結の本人確認を社会へ提供していきます。

(注1) 米国国立標準技術研究所(NIST)による顔認証ベンチマークテストでこれまでにNo.1を複数回獲得。NISTによる評価結果は米国政府による特定のシステム、製品、サービス、企業を推奨するものではありません。

https://jpn.nec.com/biometrics/evaluation/index.html

【株式会社出前館 概要】

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者： 代表取締役社長 矢野 哲

コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/

サービスサイト：https://demae-can.com/

【日本電気株式会社 概要】

会社名 ：日本電気株式会社

所在地 ：東京都港区芝五丁目7番1号

代表者名 ：代表取締役 執行役員社長 兼 CEO 森田 隆之

※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。