総勢12名の豪華キャスト陣が出演！「エゴフェス」第2弾！「ブルーロック エゴイストフェスタ2025」【A-on STORE／Amazon／アニメイト限定】Blu-ray 3月25日発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、2025年9月に開催された「ブルーロック エゴイストフェスタ2025」のBlu-ray（9,350円／税込)をA-on STORE、Amazon、アニメイト限定で、2026年3月25日に発売します。

▲「ブルーロック エゴイストフェスタ2025」Blu-ray（特装限定版）

【A-on STORE／Amazon／アニメイト限定】

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会



■「ブルーロック エゴイストフェスタ2025」Blu-ray商品特長

本商品は、TVアニメ『ブルーロック』のファンイベント「エゴイストフェスタ」の第2弾として、2025年9月28日に開催された「ブルーロック エゴイストフェスタ2025」のデイゲーム（昼公演）をBlu-ray1枚に収録しています。TVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』のブルーロックメンバーを中心に、総勢12名の豪華キャスト陣が出演し、原作・金城宗幸監修、シリーズ構成・岸本卓書き下ろしの朗読劇、キャスト対抗のゲーム企画などが行われました。

また、映像特典としてナイトゲーム（夜の部）の一部企画コーナーをダイジェストで収録。特典として、特製リーフレットを封入します。さらに、特製スリーブケースが付属します。

■A-on STORE購入特典は「朗読劇コーナーイラスト使用L判ブロマイド4枚セット

+イベントビジュアルイラスト使用A4クリアファイル」

バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STOREにて、本商品をご予約・ご購入いただいたお客様を対象に、「朗読劇コーナーイラスト使用L判ブロマイド4枚セット+イベントビジュアルイラスト使用A4クリアファイル」がプレゼントされます。イベントビジュアルイラストのキャラクターは、凪 誠士郎、乙夜影汰、烏 旅人、千切豹馬、御影玲王、剣城斬鉄です。

詳細は商品ページ（https://tv.bluelock-pr.com/bd/ef2025/)よりご確認ください。

▲朗読劇コーナーイラスト使用L 判ブロマイド4 枚セット+

イベントビジュアルイラスト使用A4 クリアファイル

※特典対象外設定の商品がある場合がございます。特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。

※対象法人であっても、一部取扱の無い店舗がある場合がございます。

※特典は予告なく変更となる場合がございます。

■『ブルーロック』について

2018年より「週刊少年マガジン」（講談社）にて連載中のエゴイストFW育成サッカー漫画『ブルーロック』（金城宗幸(原作)、ノ村優介(漫画)）は、コミックス全世界累計発行部数5,000万部を突破（2025年9月時点)、第45回講談社漫画賞少年部門を受賞しています。

2022年10月から2023年3月までTVアニメ『ブルーロック』第1期、2024年10月から12月までTVアニメ第2期『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』が放送され好評を博しました。また、2024年4月にシリーズ初の劇場アニメ化作品『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』が全国公開されました。

さらに、2025年4月より、TV アニメ『ブルーロック』公式フラッグシップ展覧会「ブルーロック展 EGOIST EXHIBITION the animation」を開催。同展覧会は、巡回バージョン”Extra Time”として全国各地で巡回開催中です。

またTVアニメシリーズ続編の制作も決定しており、2026年8月7日には実写映画の公開も予定されています。

■商品概要

商品名 ：「ブルーロック エゴイストフェスタ2025」Blu-ray (特装限定版)

【A-on STORE／Amazon／アニメイト限定】

価 格：9,350円（税込） 8,500円（税抜）

発売日 ：2026年3月25日

収録時間：146 分（本編101分＋映像特典45分）

スペック：ﾘﾆｱPCM(ｽﾃﾚｵ)／AVC／BD50G／16：9<1080i High Definition>

封入特典：特製リーフレット

映像特典：ナイトゲーム企画コーナーダイジェスト

（ナイトゲームの一部コーナーをダイジェストで収録）

他、仕様：特製スリーブケース

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

■関連サイト・SNS

◎『ブルーロック』公式サイト：https://bluelock-pr.com/

◎『ブルーロック』公式X：https://x.com/BLUELOCK_PR

◎『ブルーロック』公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bluelock_anime

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/