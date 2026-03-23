【4月18日限定開催】ウルグアイ名門ワイナリー『ボデガ・ガルソン』来日イベントを有楽町ワイン倶楽部で開催

株式会社ダイナック

株式会社ダイナック（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋山武史）が運営する『有楽町ワイン倶楽部』は、蔵元直輸入ワインのパイオニアである株式会社ヴィノスやまざき（本社：静岡県静岡市、代表取締役：下田洋二郎）協力のもと、ウルグアイのトップワイナリー Bodega Garzonよりアジア・オセアニア 担当マネージャのエミリア・バラビーノ氏をお招きし一日限りのスペシャルワインイベントを開催いたします。

『有楽町ワイン倶楽部』はワインにピッタリの小皿料理やビストロ料理を気軽にお愉しみいただけるビストロバルです。「もっとワインを楽しんでもらいたい。」「ワインを通して新しい価値を体験してもらいたい。」ワインをサーブするだけではなく、愉しい時間とともにお客様の記憶に残るような“体験”を届ける。このイベントを通じてワインを飲み続けていただくお客様との絆をつくっていきたい。そんな想いで不定期とはなりますがワインイベントを開催しております。

今回はのイベントは、「ボデガ・ガルソン」の歴史やテロワール、ワイン造りへの情熱を語りながら、グラスの中に広がるストーリーを語っていただきます。同ワイナリーのワイン5種をテイスティング形式でご用意し、それぞれの個性を引き立てるペアリング料理とともにお愉しみ頂けるセミナー形式のイベントです。また、ワインフィッター(R)として活躍し日本ソムリエ協会認定シニアソムリエでもある松田祐也氏もアドバイザーとして参加いただきます。ワインの魅力だけでなく料理とのマリアージュについて分かりやすく解説致します。また同氏によるワイン即売会も実施致します。

※今回はセミナー形式の為グループ別の配席は出来ません。ご予約の際は相席となりますことご了承ください。

Bodega Garzon ボデガ・ガルソン

ウルグアイのイメージをくつがえした、世界に誇る新星ワイナリー南米ウルグアイでワイン造りを行うボデガ・ガルソン。専門誌でも高い評価を数 多く獲得し、著名なワインジャーナリストが次々と訪問するなど、近年ますます注目を浴びています。

アジア・オセアニア 担当マネージャー エミリア・バラビーノ氏日本ソムリエ協会認定「シニアソムリエ」 ワインフィッター(R)松田祐也氏

イベント概要

エミリア・バラビーノ氏と松田祐也氏がセレクトしたバラエティに富んだワインと、それぞれの個性を引き立てるペアリング料理をお召し上がりいただきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20835/table/167_1_f7b722b982c554570764a79e8addc387.jpg?v=202603230251 ]詳細・ご予約 :https://www.dynacjapan.com/brands/wineclub/shops/yurakucho/menu/tabs/cmmud3kkc01w1356vdy1v75x3/写真はイメージです有楽町ワイン倶楽部

※表示価格には消費税が含まれております。

※当店では食材調達や調理過程において、全てのアレルギー物質を取り除くことが困難な為、食物アレルギー対応をいたしかねます

※食材の入荷状況によりメニューが変更になる可能性がございます、予めご了承下さい。

※当日のキャンセルはご遠慮ください。

株式会社ダイナック

創業：1958年3月

本社所在地：東京都港区台場2ー3ー3 サントリーワールドヘッドクォーターズ内

代表：代表取締役社長 秋山 武史

1958年、東京・新宿の地で創業。多業態飲食店の経営、パーティ・ケータリングサービスの企画・運営・進行、劇場や音楽ホールなどの文化施設内レストラン・ドリンクコーナーの受託運営、ゴルフ場等のレストラン受託運営、道の駅・サービスエリアの運営等を展開。

コーポレートサイト：https://www.dynac.co.jp/

店舗情報サイト ：https://www.dynac-japan.com/