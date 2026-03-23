JR岡山駅東口に5店舗目のビッグエコー 推し色ルーム設置の岡山本町通り店が3月27日にオープン

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）は、ビッグエコー岡山本町通り店（岡山県岡山市）を2026年3月27日にオープンします。

推し色ルーム（桃色）

JR岡山駅東口に5店舗目となる岡山本町通り店がオープンし、このエリアでのビッグエコーの利便性が向上します。訪れた店舗が混雑していても徒歩圏内にある他の店舗を利用可能で、いつでも手軽にカラオケを楽しむことができます。

当店には “推しのテーマカラーに囲まれて没入感たっぷりのカラオケが楽しめる”と話題の「推し色ルーム」を5室設置しています。

新機能満載のフラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」に加え、ハイクオリティなアンプ、スピーカーおよびマイクなど音響面を充実させ、65インチの大型モニターやプロジェクターにより迫力ある映像でカラオケが楽しめます。

当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。

■ビッグエコー岡山本町通り店 店舗概要

開店日 ：2026年3月27日(金)

所在地 ：岡山県岡山市北区本町4-21

M.Y.Bldg.Eastビル 2F

電話番号 ：086-237-7810

アクセス ：JR岡山駅 東口 徒歩5分

駐車場 ：なし

営業時間 ：月～金 18:00～翌1:00

土 14:00～翌6:00

日・祝 14:00～翌1:00

祝前 18:00～翌6:00

定休日 ：なし

店舗面積 ：260.24平方メートル

ルーム数 ：全19室（6室に「LIVE DAM WAO!」設置）

全室65インチモニター設置

プロジェクタールーム3室

推し色ルーム5室（白色、黒色、赤色、水色、桃色）

メニュー ：フード62種類／ドリンク211種類

ドリンクバー

喫煙ブース：あり

店舗URL ：https://big-echo.jp/?p=24153(https://big-echo.jp/?p=24153)

運営会社 ：株式会社第一興商