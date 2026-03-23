朝日新聞「これからのKAIGO」賞受賞、クロスハート上郷・栄 施設長 林田尭之

社会福祉法人伸こう福祉会

人と人が自然に集い、言葉を交わし、関係がゆっくりと育まれていく。

そんな「場」をつくる現場の挑戦が「KAIGO LEADERS SCHOOL AWARD 2025」で評価されました。

社会福祉法人伸こう福祉会（本部：神奈川県川崎市 理事長：遠藤健）が運営する小規模多機能型居宅介護「クロスハート上郷・栄」の施設長 林田尭之が参加したKAIGO LEADERS SCHOOLの集大成として受講生の成果を表彰する「KAIGO LEADERS SCHOOL AWARD 2025」にて朝日新聞「これからのKAIGO」賞を受賞しました。

今回評価された取り組みの１つが、施設内に新たな交流の場を生み出す企画「たいち酒場」です。

「たいち酒場」は、施設の職員が企画した取り組みで、“居酒屋でも酒屋でもない、飲んでも飲まなくてもいい『そこにある場』”をコンセプトに生まれました。

麻雀や会話などをきっかけに、利用者、職員、家族が自然と集まり、同じ時間を過ごすことができる空間です。

この取り組みの背景には、男性利用者が活動に参加する機会が少ないという現場の課題がありました。

そこで職員たちは、誰もが気軽に参加できる交流の場をつくることで、施設の中に新しい関係性を生み出そうと考えました。

実際の開催では、施設利用者だけでなく、職員やその家族も参加し、施設内に新たなつながりが生まれました。

普段はあまり交流のなかった利用者同士が会話を交わすようになり、職員と利用者の距離も自然と近づいていきます。

また、この取り組みは利用者同士の交流だけでなく、職員一人ひとりが主体的に場づくりを考え、行動するきっかけにもなっています。

施設長の林田は、現場職員の発想や挑戦を尊重しながら、こうした取り組みが生まれる環境づくりを進めてきました。

なお、「たいち酒場」はクロスハート上郷・栄で行われている数ある取り組みの一つです。

施設では、職員の発想をもとに、利用者や地域との関係づくりにつながるさまざまな活動が日々生まれています。

本取り組みに関心のある方には、施設見学も随時受け付けています。

施設長の林田は、今回の取り組みについて次のように話しています。

関係性は一朝一夕で築けるものではありません。

だからこそ、小さなきっかけをつくりながら、人と人とのつながりを広げていくことが大切だと思っています。

小規模多機能型居宅介護「クロスハート上郷・栄」は、地域の高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、「通い」「泊まり」「訪問」を組み合わせて支援する地域密着型サービスです。

今回の受賞は、現場の職員が主体となり、利用者や地域との関係を大切にした取り組みが評価されたものです。

当社では今後も、現場の創意工夫を大切にしながら、地域社会の中で人と人がつながる福祉のかたちを広げてまいります。

小規模多機能型居宅介護 クロスハート上郷・栄 施設長 林田尭之 コメント

企画の内容というよりも、「職員がさまざまな発想を実現してみる風土」を常に大切にしています。

新卒2年目の職員がこの企画を持ってきたとき、最初はその企画に至った理由が理解できませんでした。しかし改めて理由を聞いてみると、「その企画が持つ意味」を、他の職員にも伝わる解像度でしっかりと言葉にしていました。

現在はこの企画に地域の住民も参加しており、取り組み自体も常に変化し続けています。変わり続けることは大変ですが、さまざまな人に届く企画になればよいと思っています。

これからも施設として、変わり続ける勇気を持ちながら運営を続けていきたいと考えています。

小規模多機能型居宅介護は自由度が高い反面、月額報酬制であるため「使い放題」と捉えられてしまうケースもあります。しかし、事業者だけが疲弊するのでもなく、ご家族だけが疲弊するのでもない形が大切だと考えています。

「自分たちだけで支える」のではなく、地域にある資源を活用しながら、みんなで支える関係性を紡ぎ直していくこと。それが小規模多機能型居宅介護の役割の一つだと考えています。

KAIGO LEADERS SCHOOL AWARD 2025について

KAIGO LEADERS SCHOOLは介護・福祉の領域で活躍するプレイヤーが仲間と共に学び・成長することを目的としたスクールとして2025年10月に開校しました。KAIGO LEADERS SCHOOL AWARD 2025はスクールに参加した受講生の成果発表・表彰の場として開催されました。

「SNS講座」「ライティング講座」「場づくり講座」の3つの実践コースの受講生は約4か月間にわたり、プロのライター、動画編集者やコミュニティデザイナーによる講義に加え、自らの現場での課題抽出やアウトプット、そして振り返りと実践を繰り返しながら磨き上げます。福祉の価値や魅力を社会へ発信する取り組みや、現場での実践プロジェクトに取り組みます。

3つの講座での優秀作品が審査員の厳正な審査を経て、「KAIGO LEADERS SCHOOL AWARD 2025」にて選出されました。その成果の中から、特に社会性や実践性に優れた取り組みが評価され表彰されます。

詳細

https://heisei-kaigo-leaders.com/event/school2025/(https://heisei-kaigo-leaders.com/event/school2025/)

施設概要

小規模多機能型居宅介護 クロスハート上郷・栄

地域の高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、「通い」「泊まり」「訪問」を組み合わせた地域密着型の介護サービスを提供しています。

住所：〒247-0024神奈川県横浜市栄区野七里2-25-18

TEL：045-438-8866

Instagram：https://www.instagram.com/ch.kamigo.shoukibo/(https://www.instagram.com/ch.kamigo.shoukibo/)

note：https://note.com/ch_kamigo_s(https://note.com/ch_kamigo_s)

法人概要

社会福祉法人伸こう福祉会は、「人」を大切に、一人ひとりに寄り添う福祉の実現を理念に掲げ、神奈川県を中心に介護・保育・障がい福祉の各分野でサービスを展開しています。地域に根ざした事業運営を通じ、安心して暮らせる社会づくりに貢献しています。

・法人名：社会福祉法人伸こう福祉会

・理事長：遠藤健

・所在地：神奈川県横浜市栄区公田町1020番5

・設立：1999年3月5日

・ホームページ：https://www.shinkoufukushikai.com/

・事業内容：

■第一種社会福祉事業

・特別養護老人ホームの運営

■第二種社会福祉事業

・訪問介護等の在宅サービス

・デイサービス事業

・短期入所生活介護（ショートステイ）

・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

・介護支援センターの運営

・保育所の運営

・地域子育て支援事業

・一時預かり事業

・小規模多機能型居宅介護

・複合型サービス事業

・障がい福祉サービス

・障がい児通所支援

■公益事業

・介護予防サービス

・居宅介護支援

・有料老人ホーム運営

・地域包括支援センター運営

・子育て支援事業

・地域交流事業

・訪問看護

・認可外保育事業

・サービス付き高齢者向け住宅運営