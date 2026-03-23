新・月曜パートナーは、ヒャダイン＆佐藤栞里！TBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』

株式会社ＴＢＳラジオ

お笑いトリオ・パンサーの向井慧がパーソナリティを務めるTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』。4月からの月曜パートナーが、音楽クリエイターのヒャダインとモデル・タレントの佐藤栞里に決定しました。それぞれ隔週での出演となります。

ヒャダインはMCを務める深夜のトーク番組『久保みねヒャダ こじらせナイト』（フジテレビ系）などで向井と共演。日常の話題から仕事のシビアな愚痴などディープな話題まで、気兼ねなく話せる間柄です。

一方、佐藤栞里は現在『王様のブランチ』（TBS系）や『有吉の壁』（日本テレビ系列）などで向井と共演中。佐藤のあまりのピュアさに、向井は全幅の信頼を寄せています。

また、2人は昨年3月から9月まで7ヶ月にわたって、現在の月曜パートナー・滝沢カレンの代役を隔週で務めました。4月からはレギュラーとして帰ってくることになります。

番組も5年目に突入。引き続き皆さんの”ワクワクする朝”をお届けできるよう、より一層、朝から笑いを届けていきます。ご期待ください！

◇ヒャダインコメント

去年長期の代打出演を終えた後、まるで粘着元カノのように未練たらしく毎週ねっとり聴いていました。するとまさかのレギュラー昇格！粘着が報われることもあるんですね。稀代の天才であるカレンさんの代わりになれるとは思いませんが、向井君の健康管理人として精一杯努めますのでよろしくお願いします。

◇佐藤栞里コメント

あんなに盛大に送り出してもらったというのに、また「ただいま」と言えること、とても嬉しく思います。ありがとうございます。

なんだかちょっとだけ、ふわふわ眠そうな月曜日の向井さんと週のはじまりが楽しみになるような、明るく前向きになるような、そんなお手伝いができるよう精一杯頑張ります！

引き続き、美味しい定食屋さんとしても楽しみにしておりますので毎週お腹を空かせて伺います。

これからよろしくお願いいたします！

【番組概要】

パンサー向井の#ふらっと

◇毎週月曜日～木曜日8:30 - 11:00 生放送

◇パーソナリティ：向井慧（パンサー）、ヤーレンズ 出井隼之介・楢原真樹（※隔週木曜）

月曜パートナー：佐藤栞里／ヒャダイン（※隔週出演）

火曜パートナー：田中直樹（ココリコ）

水曜パートナー：三田寛子

木曜パートナー：横澤夏子（向井週のみ）

◇番組HP: https://www.tbsradio.jp/flat/

◇メール：flat954@tbs.co.jp

◇公式X：@flat954