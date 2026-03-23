アイレット、深刻な GPU 不足を解消し AI 開発を加速する「GPU 調達・構築支援サービス」を提供開始

アイレット株式会社

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩永 充正、以下 アイレット）は、膨大なデータ処理を伴う AI 開発において課題となる GPU 不足を解消する「GPU 調達・構築支援サービス」を本日より提供開始します。本サービスは、Google Cloud を活用し、GPU 手配から環境構築、運用までをアイレットがワンストップでサポートします。

「GPU 調達・構築支援サービス」ページ：https://cloudpack.jp/service/gcp/hpc.html(https://cloudpack.jp/service/gcp/hpc.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260323pr)

■サービス提供の背景

近年、生成 AI や大規模言語モデル（LLM）の活用が急速に進み、多くの企業が AI 開発・データ分析・機械学習の高度化に取り組んでいます。その一方で、AI 開発に不可欠な GPU リソースは世界的に需要が高まり、必要なタイミングで GPU を確保することが難しい状況が続いています。さらに、利用時においてはクラウド環境の設計やインフラ構築、運用管理など専門的な知識が必要であり、AI 開発チームが本来の研究・開発業務に集中できないケースも少なくありません。

こうした課題に対し、アイレットはクラウド導入・活用の総合支援サービス「cloudpack」の提供で培ったクラウド設計・運用のノウハウを活かし、GPU の調達から環境構築、運用までを一気通貫で支援する「GPU 調達・構築支援サービス」の提供を開始する運びとなりました。

また当社は、経済産業省および NEDO が推進する生成 AI 基盤開発プロジェクト 「GENIAC」 において、Google Cloud を活用した AI 基盤構築を支援してまいりました。このプロジェクトを通じて培った大規模 GPU 調達・運用の知見と実績をもとに、Google Cloud と連携した GPU リソースの確保から環境構築までを強力に支援します。

■サービス概要

「GPU 調達・構築支援サービス」は、GPU の確保から環境構築、利用開始までをワンストップで支援するサービスです。企業の AI 開発プロジェクトに必要な GPU 環境を迅速に確保し、Google Cloud と連携した最適なインフラ構築と運用をサポートします。

導入までの流れ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/446_1_9d64c1a8e78988e278939060d87ef22e.jpg?v=202603231151 ]

■アイレットの Google Cloud における実績

アイレットは、2010年よりクラウド導入・活用の総合支援サービス「cloudpack（クラウドパック）」の提供を始め、日本を代表するクラウド特化型システムインテグレーターとして多くの実績を重ねてまいりました。これらの実績と技術力が評価され、Google Cloud より以下の認定・受賞を重ねています。

- 2019年：Google Cloud Partner Advantage プログラムにおいて Google Cloud のプレミア パートナー - Sell および Service エンゲージメント モデルの認定を取得- 2021年：マネージド サービス プロバイダ（MSP）認定を取得- 2023年：Google Cloud MSP ケイパビリティ アセスメント チェックリストのバージョン4.0における認定を日本のパートナーで初めて取得- 2024年：同アセスメントのバージョン4.1を更新- 2025年4月：「2025 Google Cloud Partner Award of the Year」において、「Artificial Intelligence - Japan」と「Talent Development - Japan」の2部門を同時受賞

2025年9月には、社員に対し社内情報を最大限に活用し、より価値の高い業務に集中・効率化するための環境提供の一環として、Google Cloud の次世代の生成 AI プラットフォーム Gemini Enterprise を、全従業員1,300人超を対象に全社導入(https://www.iret.co.jp/news/20251002.html)しました。

また、Google Cloud 生成 AI ソリューション支援パートナーにも認定され、短納期・低価格で Google Cloud の生成 AI 導入を実現する「かんたん AI パック(https://cloudpack.jp/service/gcp/gen-ai/kantan-ai-pack.html)」や Vertex AI Search for commerce の活用で顧客満足度の向上を実現する「EC サイト向け AI 検索ソリューション(https://cloudpack.jp/service/gcp/gen-ai/ai-search.html)」、AI エージェントの企画・開発から運用・改善、教育までを一気通貫でサポートする「AI エージェント導入支援サービス(https://cloudpack.jp/service/gcp/gen-ai/ai-agent.html)」などの提供を通じ、生成 AI を活用したビジネス変革を支援しています。

【アイレット株式会社 会社概要】

会社名：アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー29F

代表者：代表取締役社長 岩永充正

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容：

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」

の提供

・生成 AI 導入・活用支援、および AI 駆動開発の推進

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進

※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。

※ Google Cloud、Gemini Enterprise および Vertex AI は、Google LLC の商標です。