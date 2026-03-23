春の新作スニーカー「TERRALUX (テララックス)」シリーズが 3月19日発売。洗練された質感と、地球への誠実さを両立した一足

株式会社ゴールドウイン

天然素材を活用し、足元に快適さとサステナビリティをお届けする「Allbirds」(以下、オールバーズ)は、米国Modern Meadow, Inc.が開発した素材である環境負荷の少ないINNOVERA(TM)(イノベラ)を世界で初めてフットウェアに採用したTERRALUX（テララックス）シリーズをローンチ致しました。レザーを超える新しい選択肢としてオールバーズが提案するプロダクト。洗練されたスタイルと、快適な履き心地を実現した1足です。

INNOVERA(TM)(イノベラ)は植物由来のタンパク質やバイオポリマー、リサイクル素材を組み合わせた、再生可能資源を主成分とする素材です。廃棄されたタイヤから取り出した繊維に、大豆やトウモロコシ由来の成分を分子レベルで均一に混ぜ合わせたことで、しなやかな風合いと耐久性を両立させています。

*INNOVERAはModern Meadow, Inc.の登録商標です。

クルーザーテララックス Anthracite (Dark Gum Sole)ランナーNZテララックス Anthracite (Dark Anthracite Sole)バーシティテララックス Anthracite (Dark Anthracite Sole)クルーザーテララックス (Light Gum Sole)ランナーNZテララックス (Parchment Sole)バーシティテララックス (Light Grey Sole)

■商品名：

クルーザーテララックス

ランナーNZテララックス

バーシティテララックス

*メンズサイズのみの展開となります。

■発売日： 2026年3月19日（木）

■価格：

クルーザーテララックス(メンズ)26,400円（税込）

ランナーNZテララックス(メンズ)26,400円（税込）

バーシティテララックス(メンズ)28,600円（税込）

■サイズ展開： メンズ26~29cm

■カラーバリエーション：

クルーザーテララックス：Anthracite (Dark Gum Sole)、Light Grey (Light Gum Sole)

ランナーNZテララックス：Anthracite (Dark Anthracite Sole)、Light Grey (Parchment Sole)

バーシティテララックス：Anthracite (Dark Anthracite Sole)、Light Grey (Light Grey Sole)

■販売店：

Allbirds直営店舗(丸の内店・原宿店・グランフロント大阪店) および

POPUPストア(キャナルシティ博多店)、オンラインストア

■ブランドサイトURL：https://www.goldwin.co.jp/store/brand/allbirds

■商品詳細URL：https://www.goldwin.co.jp/store/brand/allbirds/contents/terralux/

Allbirdsについて

サッカーの元ニュージーランド代表のティム・ブラウンとバイオテクノロジーの専門家であるジョーイ・ズウィリンジャー。2人の異色のチームにより、2016年にサンフランシスコで誕生したのが「Allbirds（オールバーズ）」です。

大きなロゴや派手なカラー、ケミカルな素材で作られた従来のシューズ製造に疑問を持ち、着目したのが、ティムの母国であるニュージーランドのメリノウールでした。ティムは優れたメリノウールの可能性を信じ、ジョーイとタッグを組み、快適性とサステナビリティ、シンプルなデザイン性を兼ね備えた「Allbirds」が誕生しました。

代表作である「Wool Runners（ウールランナー）」は高品質のメリノウールが柔らかく足を包み込みます。保温性、通気性、消臭性に優れたその快適性はもちろん、シューレースに再生ポリエステル、インソールにはヒマシ油、靴底はサトウキビから生まれた SweetFoam(R)を用い、カーボンフットプリントを抑えるといった環境に配慮した徹底的なモノ作りを行ってきました。さらには洗濯機で丸洗いできるその利便性が共感を呼びました。日々最新のテクノロジーを生み出しているシリコンバレーで支持を集め、アカデミー賞の受賞経験もあり環境活動家でもあるレオナルド・ディカプリオ氏が投資をし、その評価は世界中に広まっていきました。

その後も、ユーカリ繊維で作られた通気性と快適さをそなえたメッシュ構造の「Tree（ツリー）」シリーズ、100％植物性レザーの「Plant (プラント) 」シリーズを発売し、サステナブルで革新的な素材開発を行い、地球環境への負荷を考慮した現代社会に必要とされている商品を世の中に送り出しています。

Allbirds原宿

ストア名：Allbirds 原宿（オールバーズ原宿）

住 所 ：東京都渋谷区神宮前1-14-34

原宿神宮の森ビル1階

電話番号： 03-6804-6827

営業時間：10：00 ～ 19：00 不定休

Allbirds丸の内

ストア名：Allbirds 丸の内（オールバーズ丸の内）

住 所 ：東京都千代田区丸の内3-4-1

新国際ビル1階 105区

電話番号： 03-6812-2580

営業時間：11：00 ～ 20：00 不定休

※ 日・祝日は10：00 ～ 19：00

Allbirds大阪

ストア名：Allbirds 大阪（オールバーズ大阪）

住 所 ：大阪市北区大深町4-20

グランフロント大阪 南館4F

電話番号： 06-6487-8841

営業時間：11：00 ～ 21：00 不定休

Allbirds キャナルシティ博多

ストア名：Allbirds キャナルシティ博多（オールバーズキャナルシティ博多）

住 所 ：福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティOPA 3F

電話番号： 092-263-2132

営業時間：10：00 ～ 21：00 不定休

お問い合わせ先

株式会社ゴールドウイン カスタマーサービスセンター

TEL :0120-307-560

受付時間：9:30~17:00（土日祝日及び、当社指定休業日を除く)