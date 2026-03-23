企業のDE＆I推進を支援する株式会社An-Nahal、国際認証「B Corp(TM)」を取得

株式会社An-Nahal

「多様な人材が協働する社会を作る」をビジョンに掲げ、企業のダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン（以下、DE&I）推進を支援する株式会社An-Nahal（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：品川 優、以下「An-Nahal」）は、2026年2月、社会・環境面での実践において検証をへた基準を満たした企業に与えられる国際認証「B Corporation(TM)（以下、B Corp）」を取得しました。

B Corp認証取得の背景

B Corp認証は、米国の非営利団体B Labが運営する、社会・環境的パフォーマンス、透明性、説明責任においてを満たしていることが検証された企業に与えられる国際的な認証制度です。

An-Nahalは創業以来、多様なバックグラウンドを持つ人々が共存することを「イノベーションの源泉」と捉え、企業の変革を伴走支援してきました。

今回の認証取得は、当社の事業活動そのものが社会にポジティブなインパクトを与えていることを、国際的な基準に照らして客観的に証明するものです。

An-Nahalへの評価

B Corp認証の審査基準である「B Impact Assessment（BIA）」において、An-Nahalは合計95.5点を獲得しました。認証基準である80点を大きく上回り、特に当社の事業モデルそのものの社会貢献性が問われる「顧客（Customers）」分野において高いスコアを記録しました。

顧客：32.0点

コミュニティ：26.1点

従業員：20.6点

ガバナンス：9.4点

地球環境：7.2点

B Corpサイト内 An-Nahal紹介ページ

https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/company/an-nahal/

B Market Builder Japan 宮下 迪帆氏よりコメント

『多様な人材が協働する社会をつくる』というビジョンのもと、企業の組織にあわせたD&I推進に向けてコンサルティングや研修を提供する株式会社An-Nahalを、B Corpコミュニティの一員として迎えられることを心からうれしく思います。

審査では、カスタマー分野において多様なバックグラウンドを持つ人々の共存を『イノベーションの源泉』と捉え、企業の変革を推進する事業が、社会に有益なインパクトを生み出す優れたビジネスモデルであると評価されました。 同社の志、そして事業は、わたしたちB Labが目指す『インクルーシブかつ公平でリジェネラティブな経済の実現』と、非常に親和性が高いものです。国内外のB Corpコミュニティと連帯しながら、ともに前進していけることを楽しみにしています。

株式会社An-Nahal 代表取締役 品川優より

2019年の設立以来、私たちが一歩ずつ歩んできた道のりが、B Corpという国際的な指標で認められたことを光栄に思います。

特に私たちのDE&Iコンサルティングや研修事業そのものが、社会にポジティブな影響を与える『インパクト・ビジネスモデル』であると高く評価されたことは、チーム全員の大きな自信となりました。

今回の認証プロセスは、単なる審査ではなく、自分たちの存在意義を問い直す貴重な対話の機会となりました。これからも多様なバックグラウンドを持つ人々がその才能を最大限に発揮し、共に未来を作る社会の実現に向けて、パートナーシップを大切にしながら、さらに邁進していきたいと思います。

株式会社An-Nahalについて

多様な人材が協働する社会をつくるをビジョンに、企業のダイバーシティ推進におけるコンサルティングや企業向け研修を展開。外国人留学生のキャリア形成と日本企業のD&I推進を同時に実現するメンタリングプログラム「MILE」、自治体や大学との連携など、産官学での取り組みを行っています。

■主な受賞・採択歴

2021年 トヨタ財団特定課題「外国人材の受け入れと日本社会」助成採択

2024年 HRアワード2024年「プロフェッショナル部門」入賞

2024年 第13回日本HRチャレンジ大賞「奨励賞」受賞

2025年 カルチュアル・ダイバーシティ・インデックス2025「ゴールド」認証取得

2025年 D&I AWARD 「スタートアップ企業部門大賞」受賞「ベストワークプレイス」認定

■会社概要

所在地：231-0015 横浜市中区尾上町三丁目35番地 G Innovation Hub Yokohama

代表取締役：品川優（しながわ ゆう）

設立：2019年5月30日

公式ウェブサイト：https://an-nahal.com