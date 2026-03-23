【導入事例】刷新ではなく“継承” で信頼性を強化した清水銀行。冗長化と24時間365日監視で「止めない銀行ネットワーク」を実現

【導入事例】刷新ではなく“継承” で信頼性を強化した清水銀行。冗長化と24時間365日監視で「止めない銀行ネットワーク」を実現