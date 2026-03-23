コーヒー豆色彩選別機のグローバル市場：2032年までの成長予測と市場セグメンテーション分析
コーヒー豆色彩選別機
コーヒー豆色彩選別機とは、焙煎前または焙煎後のコーヒー豆を対象に、CCDカメラや光学センサーを用いて色や形状の違いを高精度に検出し、未熟豆、過発酵豆、虫食い豆、異物などの不良品を自動的に識別・除去する装置である。検出された不良豆は、エア噴射装置により瞬時に選別ラインから排出される。これにより、人手による選別に比べて効率と精度が大幅に向上し、製品品質の均一化と風味の安定化に寄与するほか、大量処理にも対応可能であり、コーヒー加工工程において不可欠な設備となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344730/images/bodyimage1】
コーヒー豆色彩選別機世界総市場規模
Global reports調査チームの最新レポート「グローバルコーヒー豆色彩選別機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、グローバルコーヒー豆色彩選別機市場は2025年の165百万米ドルから2032年には249百万米ドルに成長し、2026年の市場規模は約175百万米ドルと推計されており、2026-2032年のCAGR（年間成長率）が6.1%に達すると予測されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344730/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、global reportsの最新レポート「グローバルコーヒー豆色彩選別機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
製品タイプ別分析：Belt Type Color SorterとChute Type Color Sorterの市場動向
コーヒー豆色彩選別機の製品タイプは、主にBelt Type Color SorterとChute Type Color Sorterに分類される。Belt Type Color Sorterは、ベルトコンベアを使用してコーヒー豆を搬送し、高速カメラで色彩を検出する方式で、選別精度が高く、大量処理に適している。Chute Type Color Sorterは、斜槽を使用してコーヒー豆を落下させ、色彩を検出する方式で、設備コストが低く、中小規模の加工工場で広く使用されている。近6ヶ月の市場データによると、Belt Type Color Sorterの市場規模は2026年時点で約110百万米ドルで、CAGRは6.5%と予測されている。Chute Type Color Sorterは、同じく2026年時点で約65百万米ドルで、CAGRは5.5%と成長が期待されている。技術革新として、AIを活用した自動学習機能や、高解像度カメラの搭載が市場に影響を与えている。
用途別分析：Large Coffee Processing PlantとSmall and Medium Coffee Processing Plantの需要動向
コーヒー豆色彩選別機の用途分野は、Large Coffee Processing PlantとSmall and Medium Coffee Processing Plantに分類される。Large Coffee Processing Plantでは、大量のコーヒー豆を処理するため、高精度、高速の色彩選別機が必要であり、Belt Type Color Sorterが主流である。Small and Medium Coffee Processing Plantでは、設備コストや運営コストの制約があり、Chute Type Color Sorterが広く使用されている。近6ヶ月の典型ユーザー事例として、某大型コーヒー加工工場は、Belt Type Color Sorterを導入し、選別精度を99%以上に向上させ、不良品率を大幅に削減した。
企業別分析：Bühler、Satake、Tomraなどの競争構造
コーヒー豆色彩選別機市場では、Bühler、Satake、Tomra、Anzai Corporation、Sovda、Genio Roasters、Promech Industries、Realtech Colorsorter、Anhui Zhongke Optic-Electronic Color Sorter Machinery、Hefei Growking Optoelectronic Technology、Wesort、Anhui Bida Optoelectronic Technology、Color Sorter Group、Daewon、Angelon、Meyer、Anhui Hongshi Optoelectronic High-tech、Techik Instrumentなどの主要企業が競合している。各企業の売上、シェア、事業戦略、収益モデルを比較すると、BühlerとSatakeは高精度選別機分野で優位性を持ち、TomraはAI技術を活用した自動学習機能で市場を拡大している。近6ヶ月の市場動向として、Anhui Zhongke Optic-Electronic Color Sorter Machineryは、低価格・高性能の色彩選別機を開発し、アジア太平洋市場でシェアを拡大している。
コーヒー豆色彩選別機とは、焙煎前または焙煎後のコーヒー豆を対象に、CCDカメラや光学センサーを用いて色や形状の違いを高精度に検出し、未熟豆、過発酵豆、虫食い豆、異物などの不良品を自動的に識別・除去する装置である。検出された不良豆は、エア噴射装置により瞬時に選別ラインから排出される。これにより、人手による選別に比べて効率と精度が大幅に向上し、製品品質の均一化と風味の安定化に寄与するほか、大量処理にも対応可能であり、コーヒー加工工程において不可欠な設備となっている。
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コーヒー豆色彩選別機世界総市場規模
Global reports調査チームの最新レポート「グローバルコーヒー豆色彩選別機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、グローバルコーヒー豆色彩選別機市場は2025年の165百万米ドルから2032年には249百万米ドルに成長し、2026年の市場規模は約175百万米ドルと推計されており、2026-2032年のCAGR（年間成長率）が6.1%に達すると予測されている。
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上記の図表／データは、global reportsの最新レポート「グローバルコーヒー豆色彩選別機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
製品タイプ別分析：Belt Type Color SorterとChute Type Color Sorterの市場動向
コーヒー豆色彩選別機の製品タイプは、主にBelt Type Color SorterとChute Type Color Sorterに分類される。Belt Type Color Sorterは、ベルトコンベアを使用してコーヒー豆を搬送し、高速カメラで色彩を検出する方式で、選別精度が高く、大量処理に適している。Chute Type Color Sorterは、斜槽を使用してコーヒー豆を落下させ、色彩を検出する方式で、設備コストが低く、中小規模の加工工場で広く使用されている。近6ヶ月の市場データによると、Belt Type Color Sorterの市場規模は2026年時点で約110百万米ドルで、CAGRは6.5%と予測されている。Chute Type Color Sorterは、同じく2026年時点で約65百万米ドルで、CAGRは5.5%と成長が期待されている。技術革新として、AIを活用した自動学習機能や、高解像度カメラの搭載が市場に影響を与えている。
用途別分析：Large Coffee Processing PlantとSmall and Medium Coffee Processing Plantの需要動向
コーヒー豆色彩選別機の用途分野は、Large Coffee Processing PlantとSmall and Medium Coffee Processing Plantに分類される。Large Coffee Processing Plantでは、大量のコーヒー豆を処理するため、高精度、高速の色彩選別機が必要であり、Belt Type Color Sorterが主流である。Small and Medium Coffee Processing Plantでは、設備コストや運営コストの制約があり、Chute Type Color Sorterが広く使用されている。近6ヶ月の典型ユーザー事例として、某大型コーヒー加工工場は、Belt Type Color Sorterを導入し、選別精度を99%以上に向上させ、不良品率を大幅に削減した。
企業別分析：Bühler、Satake、Tomraなどの競争構造
コーヒー豆色彩選別機市場では、Bühler、Satake、Tomra、Anzai Corporation、Sovda、Genio Roasters、Promech Industries、Realtech Colorsorter、Anhui Zhongke Optic-Electronic Color Sorter Machinery、Hefei Growking Optoelectronic Technology、Wesort、Anhui Bida Optoelectronic Technology、Color Sorter Group、Daewon、Angelon、Meyer、Anhui Hongshi Optoelectronic High-tech、Techik Instrumentなどの主要企業が競合している。各企業の売上、シェア、事業戦略、収益モデルを比較すると、BühlerとSatakeは高精度選別機分野で優位性を持ち、TomraはAI技術を活用した自動学習機能で市場を拡大している。近6ヶ月の市場動向として、Anhui Zhongke Optic-Electronic Color Sorter Machineryは、低価格・高性能の色彩選別機を開発し、アジア太平洋市場でシェアを拡大している。