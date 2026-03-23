アジア太平洋地域のクラウドインフラ市場、2032年までに5,937億米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）25.93%で成長

アジア太平洋地域のクラウドインフラ市場、2032年までに5,937億米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）25.93%で成長