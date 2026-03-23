レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本ノンアルコール飲料市場 2035年に2355億米ドル規模へ拡大 健康志向トレンドを追い風にCAGR8.75％で加速成長
日本ノンアルコール飲料市場は、2025年から2035年までに1017億米ドルから2355億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）が8.75％を記録する見込みです。この市場は、健康意識の高まりや若年層の飲酒量減少に伴い、急速に拡大しています。特にノンアルコールビール、ジュース、炭酸飲料などが人気を集めており、日本の消費者のニーズに応える多様な製品が市場に登場しています。ノンアルコール飲料は、酒を避ける文化が根付いている日本において、社会的な変化を反映した重要な市場となりつつあります。
プレミアム化と風味革新が市場を牽引
近年、日本ノンアルコール飲料市場では、プレミアム化と風味の革新が顕著なトレンドとなっています。消費者は、従来のソフトドリンクやジュースに加えて、より高品質で洗練された選択肢を求めています。この傾向は、特に30代から40代の都市部の消費者層に顕著で、各ブランドは高品質な原料やユニークな風味を提供することで差別化を図っています。例えば、フルーツやハーブを使用した飲料や、無添加・オーガニック成分を使用した製品が増加しており、健康志向の消費者に人気を集めています。
【 無料サンプル 】
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環境持続可能性と企業の取り組み
ノンアルコール飲料市場の成長を促進する一方で、環境問題への対応も市場の重要な要素となっています。プラスチック包装の削減や廃棄物の最小化に向けて、企業は生分解性素材やリサイクル可能な包装を導入する動きが進んでいます。特に、ペットボトルを減らし、詰め替え用パッケージを提供することで、消費者の環境意識に応える取り組みが行われています。今後、環境に優しい選択肢を提供する企業が市場で競争優位に立つことが予想されます。
飲料タイプ別の成長予測
日本ノンアルコール飲料市場を牽引するのは、主に「リキッドリフレッシュメント飲料」と呼ばれるカテゴリーです。このカテゴリーは、ノンアルコールビールや炭酸飲料、ジュース、エナジードリンクなど、幅広い製品を含んでいます。特にノンアルコールビールは、若年層を中心に急成長しており、社会的な飲酒習慣の変化を反映しています。日本では、アルコール飲料の消費が減少している一方で、ノンアルコール飲料の需要が増加しているため、今後もこのセグメントの成長が期待されています。
流通チャネルの進化
日本ノンアルコール飲料市場では、スーパーマーケットやハイパーマーケットが重要な流通チャネルとなっています。特に、イオンや西友、イトーヨーカドーなどの大手スーパーは、ノンアルコール飲料の品揃えを強化しており、消費者にとって便利なショッピング体験を提供しています。また、オンラインプラットフォームを活用した販売チャネルも成長しており、消費者は自宅で簡単に商品の比較や購入ができるようになっています。このような流通の進化は、今後の市場拡大に寄与する要因といえます。
主要企業のリスト：
● Asahi
● Sapporo
● Suntory
● Cheerio
● Sangaria
● Yakult Honsha
● Meiji
● Takara Holdings
● Asahi Soft Drinks
プレミアム化と風味革新が市場を牽引
近年、日本ノンアルコール飲料市場では、プレミアム化と風味の革新が顕著なトレンドとなっています。消費者は、従来のソフトドリンクやジュースに加えて、より高品質で洗練された選択肢を求めています。この傾向は、特に30代から40代の都市部の消費者層に顕著で、各ブランドは高品質な原料やユニークな風味を提供することで差別化を図っています。例えば、フルーツやハーブを使用した飲料や、無添加・オーガニック成分を使用した製品が増加しており、健康志向の消費者に人気を集めています。
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環境持続可能性と企業の取り組み
ノンアルコール飲料市場の成長を促進する一方で、環境問題への対応も市場の重要な要素となっています。プラスチック包装の削減や廃棄物の最小化に向けて、企業は生分解性素材やリサイクル可能な包装を導入する動きが進んでいます。特に、ペットボトルを減らし、詰め替え用パッケージを提供することで、消費者の環境意識に応える取り組みが行われています。今後、環境に優しい選択肢を提供する企業が市場で競争優位に立つことが予想されます。
飲料タイプ別の成長予測
日本ノンアルコール飲料市場を牽引するのは、主に「リキッドリフレッシュメント飲料」と呼ばれるカテゴリーです。このカテゴリーは、ノンアルコールビールや炭酸飲料、ジュース、エナジードリンクなど、幅広い製品を含んでいます。特にノンアルコールビールは、若年層を中心に急成長しており、社会的な飲酒習慣の変化を反映しています。日本では、アルコール飲料の消費が減少している一方で、ノンアルコール飲料の需要が増加しているため、今後もこのセグメントの成長が期待されています。
流通チャネルの進化
日本ノンアルコール飲料市場では、スーパーマーケットやハイパーマーケットが重要な流通チャネルとなっています。特に、イオンや西友、イトーヨーカドーなどの大手スーパーは、ノンアルコール飲料の品揃えを強化しており、消費者にとって便利なショッピング体験を提供しています。また、オンラインプラットフォームを活用した販売チャネルも成長しており、消費者は自宅で簡単に商品の比較や購入ができるようになっています。このような流通の進化は、今後の市場拡大に寄与する要因といえます。
主要企業のリスト：
● Asahi
● Sapporo
● Suntory
● Cheerio
● Sangaria
● Yakult Honsha
● Meiji
● Takara Holdings
● Asahi Soft Drinks