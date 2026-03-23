宮古島旅行は誰と行く？理想の滞在スタイルに関するアンケート調査を実施
沖縄県宮古島市でホテル・レンタカー事業を展開するエグチホールディングス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：江口勝義）は、この度「宮古島旅行の同行者と理想の滞在プラン」に関するアンケート調査を実施いたしました。その結果をご報告いたします。
■調査概要
調査対象：20歳以上の方
回答数：200名
調査期間：2026年3月2日～2026年3月4日
調査方法：インターネット調査
調査会社：自社調べ
※年齢・職業の内訳は以下の通りです。
詳細な情報は以下にてご覧いただけます。
https://classtheresort.jp/first/news/miyakojima_press13/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343097/images/bodyimage1】
【質問】宮古島に行くとしたら、誰と行きたいですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343097/images/bodyimage2】
「家族（子どもあり）」32.5%、「恋人・パートナー」22.5%、「ひとり旅」21.0%、「友人」12.5%、「家族（大人のみ）」11.5%という結果でした。
【質問】宮古島に行くとしたら、理想の宿泊日数はどれくらいですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343097/images/bodyimage3】
宮古島旅行について理想の宿泊日数をたずねたところ、「1泊2日」7.0%、「2泊3日」42.5%、「3泊4日」38.0%、「4泊5日以上」8.0%、「わからない（まだイメージがない）」4.5%でした。
【質問】宮古島旅行を検討する際、「これがあると助かる」と思うことを教えてください。（一部抜粋）
・観光地をどの順番で回ればいいかというガイド。（30代/女性/会社員・団体職員）
・飲食店の紹介と島全体のマップ。（50代/女性/会社員・団体職員）
・アクティビティなどをうまく組み合わせた旅行プランの紹介。（50代/会社員・団体職員）
・宮古島初心者向けの観光マップ。（40代/女性/会社員・団体職員）
・空港周辺のレンタカー空き状況。（30代/男性/無職）
・雨の日でも楽しめるアクティビティ。（20代/女性/その他）
・宮古島の情報がまとめて分かるサイト。（50代/男性/自営業）
今回の調査から、宮古島旅行は「家族(子どもあり)」が32.5%と最も多く、ファミリー層の関心の高さが浮き彫りになりました。また、理想の宿泊日数は「2泊3日」42.5%、「3泊4日」38.0%となり、2～3泊の滞在を希望する層が8割を占めています。
自由意見では、「観光地を巡る順番のガイド」や「アクティビティを組み合わせた旅行プラン」といった声が寄せられました。こうしたニーズを踏まえ、旅行者がより快適に宮古島を満喫できる情報発信が求められるといえるでしょう。
■エグチホールディングス株式会社とは
エグチホールディングス株式会社は1992年に設立し、太陽光発電・開発事業に加え、沖縄ホテル事業、沖縄レンタカー事業、不動産事業など、多岐にわたる事業を展開。企業理念として「エクセレントサービスの提供」「常に改善、常に挑戦」「バディシップによる組織作り」を掲げ、お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、地域社会の発展に貢献しています。
■エグチホールディングス株式会社
本社：愛知県名古屋市守山区大森4丁目1002
宮古島事務所：沖縄県宮古島市平良西里1890-1
代表取締役：江口勝義
従業員：22名
設立：1992年4月
事業内容：太陽光発電・開発事業、不動産事業、美容機器販売事業、沖縄レンタカー事業、沖縄ホテル事業
https://eguchi-hd.co.jp/
https://classtheresort.jp/first/
https://classtheresort.jp/rental/
https://fromnow-international.jp/
配信元企業：エグチホールディングス株式会社
■調査概要
調査対象：20歳以上の方
回答数：200名
調査期間：2026年3月2日～2026年3月4日
調査方法：インターネット調査
調査会社：自社調べ
※年齢・職業の内訳は以下の通りです。
詳細な情報は以下にてご覧いただけます。
https://classtheresort.jp/first/news/miyakojima_press13/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343097/images/bodyimage1】
【質問】宮古島に行くとしたら、誰と行きたいですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343097/images/bodyimage2】
「家族（子どもあり）」32.5%、「恋人・パートナー」22.5%、「ひとり旅」21.0%、「友人」12.5%、「家族（大人のみ）」11.5%という結果でした。
【質問】宮古島に行くとしたら、理想の宿泊日数はどれくらいですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343097/images/bodyimage3】
宮古島旅行について理想の宿泊日数をたずねたところ、「1泊2日」7.0%、「2泊3日」42.5%、「3泊4日」38.0%、「4泊5日以上」8.0%、「わからない（まだイメージがない）」4.5%でした。
【質問】宮古島旅行を検討する際、「これがあると助かる」と思うことを教えてください。（一部抜粋）
・観光地をどの順番で回ればいいかというガイド。（30代/女性/会社員・団体職員）
・飲食店の紹介と島全体のマップ。（50代/女性/会社員・団体職員）
・アクティビティなどをうまく組み合わせた旅行プランの紹介。（50代/会社員・団体職員）
・宮古島初心者向けの観光マップ。（40代/女性/会社員・団体職員）
・空港周辺のレンタカー空き状況。（30代/男性/無職）
・雨の日でも楽しめるアクティビティ。（20代/女性/その他）
・宮古島の情報がまとめて分かるサイト。（50代/男性/自営業）
今回の調査から、宮古島旅行は「家族(子どもあり)」が32.5%と最も多く、ファミリー層の関心の高さが浮き彫りになりました。また、理想の宿泊日数は「2泊3日」42.5%、「3泊4日」38.0%となり、2～3泊の滞在を希望する層が8割を占めています。
自由意見では、「観光地を巡る順番のガイド」や「アクティビティを組み合わせた旅行プラン」といった声が寄せられました。こうしたニーズを踏まえ、旅行者がより快適に宮古島を満喫できる情報発信が求められるといえるでしょう。
■エグチホールディングス株式会社とは
エグチホールディングス株式会社は1992年に設立し、太陽光発電・開発事業に加え、沖縄ホテル事業、沖縄レンタカー事業、不動産事業など、多岐にわたる事業を展開。企業理念として「エクセレントサービスの提供」「常に改善、常に挑戦」「バディシップによる組織作り」を掲げ、お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、地域社会の発展に貢献しています。
■エグチホールディングス株式会社
本社：愛知県名古屋市守山区大森4丁目1002
宮古島事務所：沖縄県宮古島市平良西里1890-1
代表取締役：江口勝義
従業員：22名
設立：1992年4月
事業内容：太陽光発電・開発事業、不動産事業、美容機器販売事業、沖縄レンタカー事業、沖縄ホテル事業
https://eguchi-hd.co.jp/
https://classtheresort.jp/first/
https://classtheresort.jp/rental/
https://fromnow-international.jp/
配信元企業：エグチホールディングス株式会社
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