NB-IoT対応水道メーターの世界市場2026年、グローバル市場規模（機械式水道メーター、電磁式水道メーター、超音波式水道メーター）・分析レポートを発表
2026年3月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「NB-IoT対応水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、NB-IoT対応水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、NB-IoT対応水道メーター市場の世界動向を総合的に分析した市場調査資料です。NB-IoT対応水道メーターとは、狭帯域の通信技術を活用した通信機能付き水道メーターであり、無線ネットワークを通じて測定データを遠隔サーバーへ送信することができます。これにより自動検針、遠隔管理、水漏れ監視などの機能を実現できます。
この技術は低消費電力、長距離通信、大規模導入への適性といった特徴を持ち、住宅地域、産業団地、商業施設など幅広い用途で活用されています。
世界のNB-IoT対応水道メーター市場規模は2024年に951百万ドルと評価されており、2031年には1402百万ドルに達すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は5.8%と見込まれています。
また本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策動向が市場構造、地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響についても分析しています。市場環境の変化を踏まえながら、競争状況や需給動向について詳細に検討しています。
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NB-IoT対応水道メーター業界は現在急速な成長段階にあります。モノのインターネット技術の成熟と各国政府の政策支援により、市場規模は継続的に拡大しています。
今後の市場ではいくつかの重要な技術動向が予想されています。まず、知能化の進展です。人工知能やビッグデータ技術の統合により、より正確な測定、早期警告機能、故障の自己診断機能などが実現され、水資源管理の効率化が進むと考えられています。
次に、利用分野の拡大です。従来の住宅用用途だけでなく、農業灌漑や工業用途などにも導入が広がることで、多様な水管理ニーズに対応できるようになります。
さらに、産業エコシステムの形成も重要なテーマです。産業チェーンの各企業が協力することで標準化、相互接続性、サービス革新が進み、市場全体の発展が促進されます。
加えて、通信セキュリティの重要性も高まっています。サイバー攻撃のリスク増加に対応するため、メーカーは暗号化技術や防御機能を強化し、データ安全性を確保する取り組みを進めています。
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本レポートでは、NB-IoT対応水道メーター市場について定量分析と定性分析の両面から検討しています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場変化の要因を明らかにしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格の指標を用いて評価されています。
また、主要企業の市場シェアや製品事例、企業プロフィールも掲載されており、2025年時点での市場リーダー企業の動向も推計されています。
本調査の主な目的は、世界市場および主要国における市場機会の規模を把握すること、NB-IoT対応水道メーター市場の成長潜在力を評価すること、各製品および用途分野の将来成長を予測すること、さらに市場競争要因を分析することにあります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「NB-IoT対応水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、NB-IoT対応水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、NB-IoT対応水道メーター市場の世界動向を総合的に分析した市場調査資料です。NB-IoT対応水道メーターとは、狭帯域の通信技術を活用した通信機能付き水道メーターであり、無線ネットワークを通じて測定データを遠隔サーバーへ送信することができます。これにより自動検針、遠隔管理、水漏れ監視などの機能を実現できます。
この技術は低消費電力、長距離通信、大規模導入への適性といった特徴を持ち、住宅地域、産業団地、商業施設など幅広い用途で活用されています。
世界のNB-IoT対応水道メーター市場規模は2024年に951百万ドルと評価されており、2031年には1402百万ドルに達すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は5.8%と見込まれています。
また本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策動向が市場構造、地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響についても分析しています。市場環境の変化を踏まえながら、競争状況や需給動向について詳細に検討しています。
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NB-IoT対応水道メーター業界は現在急速な成長段階にあります。モノのインターネット技術の成熟と各国政府の政策支援により、市場規模は継続的に拡大しています。
今後の市場ではいくつかの重要な技術動向が予想されています。まず、知能化の進展です。人工知能やビッグデータ技術の統合により、より正確な測定、早期警告機能、故障の自己診断機能などが実現され、水資源管理の効率化が進むと考えられています。
次に、利用分野の拡大です。従来の住宅用用途だけでなく、農業灌漑や工業用途などにも導入が広がることで、多様な水管理ニーズに対応できるようになります。
さらに、産業エコシステムの形成も重要なテーマです。産業チェーンの各企業が協力することで標準化、相互接続性、サービス革新が進み、市場全体の発展が促進されます。
加えて、通信セキュリティの重要性も高まっています。サイバー攻撃のリスク増加に対応するため、メーカーは暗号化技術や防御機能を強化し、データ安全性を確保する取り組みを進めています。
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本レポートでは、NB-IoT対応水道メーター市場について定量分析と定性分析の両面から検討しています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場変化の要因を明らかにしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格の指標を用いて評価されています。
また、主要企業の市場シェアや製品事例、企業プロフィールも掲載されており、2025年時点での市場リーダー企業の動向も推計されています。
本調査の主な目的は、世界市場および主要国における市場機会の規模を把握すること、NB-IoT対応水道メーター市場の成長潜在力を評価すること、各製品および用途分野の将来成長を予測すること、さらに市場競争要因を分析することにあります。