工作機械バイス調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344807/images/bodyimage1】
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、このたび 「工作機械バイスの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 の最新調査レポートを発表しました。
本レポートでは、工作機械バイス市場の動向を深掘りし、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。
さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。
本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1115085/machine-tool-vise
工作機械バイスの基礎と市場における重要性
工作機械バイス（Machine Tool Vise）は、加工工程中にワークピースを確実に固定するための機械装置です。
手動式から自動化された加工装置として機能するものまで幅広く存在し、高い精度と厳しい公差が要求される製造現場において、品質安定性を支える重要な役割を担っています。
自動車、航空宇宙、半導体製造装置、金型産業など、精密加工を必要とするあらゆる分野で不可欠な周辺機器として、工作機械バイスの市場は製造業全体の業界動向と密接に連動しています。
市場規模と成長を牽引する市場分析
当社の調査によれば、工作機械バイスの世界市場は、2026年から2032年にかけて安定した成長を維持する見通しです。
市場拡大の主な要因としては、以下の点が挙げられます。
精密加工需要の高まり：電子機器、自動車部品、医療機器などの分野で、より高い加工精度が求められている。
自動化・省人化の進展：生産現場における自動化ラインの拡大に伴い、CNC（コンピュータ数値制御）対応バイスや油圧・空圧式バイスの需要が増加。
新興国における製造業の拡大：アジア太平洋地域を中心とした生産拠点の拡大が、市場成長を後押し。
主要企業の市場シェアと競争環境
工作機械バイス市場には、長年の技術蓄積を持つグローバルメーカーが多数参入しています。
主要企業には以下のようなリーダー企業が含まれます。
Kurt Manufacturing Company, Inc.
Röhm
Tsudakoma
Gerardi S.p.A.
Römheld GmbH Friedrichshütte
Georg Kesel
ALLMATIC-Jakob Spannsysteme
Schunk
Gin Chan Machinery
Kitagawa
Chick Workholding Solutions, Inc.
Takeda Machine Tools
5th Axis
Japan Automatic Machine Co., Ltd.
ANDREAS MAIER GMBH & CO. KG (AMF)
Jergens, Inc.
LANG Technik GmbH
Fresmak S.A.
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向や技術開発戦略、地域別事業展開を明らかにしています。
特に、高精度加工に対応した製品ラインナップの充実や、自動化対応製品の開発が各社の競争力を左右する重要な要素となっています。
製品別・用途別市場分類と成長セグメント
工作機械バイス市場は、以下のセグメントに分類され、それぞれの市場規模と成長性を詳細に分析しています。
製品別
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、このたび 「工作機械バイスの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 の最新調査レポートを発表しました。
本レポートでは、工作機械バイス市場の動向を深掘りし、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。
さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。
本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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https://www.globalinforesearch.jp/reports/1115085/machine-tool-vise
工作機械バイスの基礎と市場における重要性
工作機械バイス（Machine Tool Vise）は、加工工程中にワークピースを確実に固定するための機械装置です。
手動式から自動化された加工装置として機能するものまで幅広く存在し、高い精度と厳しい公差が要求される製造現場において、品質安定性を支える重要な役割を担っています。
自動車、航空宇宙、半導体製造装置、金型産業など、精密加工を必要とするあらゆる分野で不可欠な周辺機器として、工作機械バイスの市場は製造業全体の業界動向と密接に連動しています。
市場規模と成長を牽引する市場分析
当社の調査によれば、工作機械バイスの世界市場は、2026年から2032年にかけて安定した成長を維持する見通しです。
市場拡大の主な要因としては、以下の点が挙げられます。
精密加工需要の高まり：電子機器、自動車部品、医療機器などの分野で、より高い加工精度が求められている。
自動化・省人化の進展：生産現場における自動化ラインの拡大に伴い、CNC（コンピュータ数値制御）対応バイスや油圧・空圧式バイスの需要が増加。
新興国における製造業の拡大：アジア太平洋地域を中心とした生産拠点の拡大が、市場成長を後押し。
主要企業の市場シェアと競争環境
工作機械バイス市場には、長年の技術蓄積を持つグローバルメーカーが多数参入しています。
主要企業には以下のようなリーダー企業が含まれます。
Kurt Manufacturing Company, Inc.
Röhm
Tsudakoma
Gerardi S.p.A.
Römheld GmbH Friedrichshütte
Georg Kesel
ALLMATIC-Jakob Spannsysteme
Schunk
Gin Chan Machinery
Kitagawa
Chick Workholding Solutions, Inc.
Takeda Machine Tools
5th Axis
Japan Automatic Machine Co., Ltd.
ANDREAS MAIER GMBH & CO. KG (AMF)
Jergens, Inc.
LANG Technik GmbH
Fresmak S.A.
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向や技術開発戦略、地域別事業展開を明らかにしています。
特に、高精度加工に対応した製品ラインナップの充実や、自動化対応製品の開発が各社の競争力を左右する重要な要素となっています。
製品別・用途別市場分類と成長セグメント
工作機械バイス市場は、以下のセグメントに分類され、それぞれの市場規模と成長性を詳細に分析しています。
製品別