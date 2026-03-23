【東日本大震災から15年】　福島県・浜通りの事業者22社が商品34点を新開発・改良！　＜食品・クラフト編＞

“であい 味わい おいしいふくしま” ふくしまみらいチャレンジプロジェクト

【東日本大震災から15年】

福島県・浜通りの事業者22社が商品34点を新開発・改良！

～“常磐もの”から工芸品まで、復興の今を体現する逸品が集結～

「ふくしまみらいチャレンジプロジェクト（https://fukushima-challenge.jp/）」（福島相双復興推進機構委託事業）は、福島県浜通り地域等15市町村（※）の事業者の販路拡大等の支援を行っております。 今年度は本プロジェクトに参画する22事業者が新たに開発・改良を行い、計34商品の逸品が生まれました。

水産加工品を中心とした「常磐もの」の魅力を活かした食品から、地域資源や伝統技術を取り入れた工芸品まで、福島の“今”を体現する商品が出揃っています。

震災を乗り越え、新たな価値創出に挑む事業者の取り組みとして、ぜひご注目ください。

（※田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の12市町村といわき市、相馬市及び新地町の3市町）

■展開商品カテゴリ（一部）

✓水産加工品（干物、炊き込みご飯の素、練り製品など）

✓調味料・加工食品

✓ご当地レトルト食品 ※本情報

✓伝統工芸・雑貨 ※本情報

※詳細は以下の開発・改良商品一覧をご覧ください。

▼開発・改良商品一覧※順不同

あさか野窯 HP

ラッキーのすず鳴りカップ





■PRポイント

創業300年の「あさか野窯」から、ふくしま応援ポケモンに任命されているラッキーをデザインした、可愛らしいピンクのカップが登場。山並み、川や風、葉っぱや花と自然のイメージをあしらったこだわりのデザインです。また、あさか野窯独自の二重構造技術により、揺らすとやさしい土鈴の音が鳴ります。見て楽しむだけでなく、耳でもその魅力を感じられる、毎日の生活に癒しをもたらす特別なカップです。

■販売場所

福島県観光物産館（福島県福島市）、日本橋MIDETTE（東京都中央区）、県内道の駅など

■発売時期

2026年4月

あじせん HP

ぶっかけ胡麻ふりかけ





■PRポイント

あじせんの人気商品である「ぶっかけ親子丼のたれ」を使用した、川俣シャモの旨味と焙煎胡麻の香ばしさが魅力です。

■販売場所

あぐりあ（福島県郡山市）など

■発売時期

2026年2月（試食販売）

いととんぼ

南相馬野馬追カレー（福島牛カレー）





■PRポイント

福島牛の旨みと、地場野菜のやさしい甘みが溶け込んだ本格欧風カレー。スパイスが効いたほのかな辛味とサラサラのルーが特徴です。

■販売場所

セデッテかしま（福島県南相馬市）、道の駅南相馬（福島県南相馬市）、黒潮海苔店（福島県南相馬市）など

■発売時期

2025年12月

小高工房 HP

フレッシュトマトのサルサ ことづて





■PRポイント

みらい農業学校産トマト「すずこま」と南相馬市小高の唐辛子のコラボレーションで生まれた新商品。フレッシュトマトを使用したサルサソースは、パスタ等にも合わせて召し上がっていただける調味料です。

■販売場所

セデッテかしま（福島県南相馬市）、道の駅南相馬（福島県南相馬市）など

■発売時期

2025年12月

（株）川俣町農業振興公社 HP

業務用シャモスープ





■PRポイント

化学調味料や添加物を使用しない高濃度且つシンプルな川俣シャモのスープベース。イタリアンやフレンチ等、洋業態の飲食店に向けたスープ商品としてご利用ください。

■販売場所

業務用のため事業者問合せ

■発売時期

2025年11月よりテスト販売中

（株）菅野漬物食品 HP

つまみそクリームチーズ





■PRポイント

既存商品のクリームチーズみそ漬をすぐ食べたいという多くのリクエストをいただき開発。新幹線の中でも食べられるイメージで開発を進めました（常温120日の賞味期限）。

■販売場所

香の蔵南相馬本店（福島県南相馬市）、仙台駅 香の蔵・いろといろ（宮城県仙台市）、福島駅 香の蔵（福島県福島市）、郡山駅 地酒の森（同郡山市）など

■発売時期

2026年2月

斎脩絹織物 HP

シルク―





■PRポイント

会津木綿を使ったくまのぬいぐるみ「あいくー」を作っている會空とのコラボ商品。福島県内の伝統工芸品つながりから会津木綿を川俣シルクに変えた姉妹品で、シルクの手触りと見た目の愛らしさから一目ぼれすること間違いなし。

■販売場所

うすい百貨店 1F ふくしま工芸WEEK（福島県郡山市）など

■発売時期

2026年2月

サンブライト HP

あいくし 会津型松紋

■PRポイント

頭にフィットする3Dカーブはそのままに、持ち運びと使い勝手のより柄のないVer.として開発。ギフト用に箱は西会津の出ヶ原和紙を使い、会津木綿のケース付きで、会津への恩返しをコンセプトに会津の魅力が詰まった商品となっています。

■販売場所

うすい百貨店 1F ふくしま工芸WEEK（福島県郡山市）など

■発売時期

2026年2月

まつばら HP

まぜ飯の素（ほっき・あさり・きのこ）





■PRポイント

2合炊の炊き立てご飯に簡単混ぜるだけで本格的な混ぜご飯が完成。ご自宅用、お土産用にぴったりな商品です。

（有）モリシゲ物産 HP

荏胡麻和えの素

■PRポイント

健康志向の消費者のみではなく、忙しい日常の中で手軽においしい料理を作りたい人、特に子育てに追われる若い世代が子供にも安心して食べさせられる、「簡単、安心健康的な調味料」です。

■販売場所

グットファームハウス宮原店（埼玉県さいたま市）、道の駅ちちぶ（埼玉県秩父市）など

■発売時期

2025年12月よりテスト販売中

ワークセンターさくら HP

MISSOフィルダー

■PRポイント

サッカーに因んだワード＋クスっと笑えるネーミングで、Jヴィレッジに合宿等で訪れた学生にも手に取ってもらいやすいパッケージ。スタミナ系味噌なので、お肉との相性バッチリの万能調味料です。

■販売場所

Jヴィレッジ（福島県双葉郡楢葉町）など

■発売時期

2025年10月

※商品の内容や取扱状況等の最新情報は事業者にお問い合わせください。

▼ふくしまみらいチャレンジプロジェクトについて

✓ ふくしまみらいチャレンジプロジェクトでは、福島への想いを持ち、こだわりをもって果敢に挑戦する、浜通り地域等15市町村の事業者を支援しています。

✓それらの事業者が新規で開発や改良した商品を多くの皆様に発信し、福島の良さを知っていただく取り組みの一環として、事業者の商品を紹介いたします。