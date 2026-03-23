スクラップリフティング電磁チャックの世界市場調査レポート:競合分析、予測2026-2032 【GlobalInfoResearch】
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GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、このたび 「スクラップリフティング電磁チャックの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 の最新調査レポートを発表しました。
本レポートでは、スクラップリフティング電磁チャック市場の動向を深掘りし、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。
さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。
本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1022037/scrap-lifting-magnets
スクラップリフティング電磁チャックの技術的基礎と産業上の重要性
スクラップリフティング電磁チャック（Lifting Electromagnet）は、電磁気学的物理量を活用して磁性材料を吸着・搬送する特殊装置であり、製鉄所、鉱山、機械製造、造船、輸送業界において、鉄系材料のハンドリングに不可欠な設備として位置づけられています。
さらに、電磁マニピュレータ、磁力センタリング、棒材の定寸固定など、多様な産業用途にも応用されています。
特にスクラップリフティング用途においては、鉄鋼リサイクル工程における溶解炉へのスクラップ投入、ヤード内での移動・仕分け、大型鉄塊の搬送など、過酷な環境下での連続稼働が求められます。
近年では、電磁誘導技術の進化により、消費電力の最適化や吸着力の安定性向上が図られており、操業効率と安全性の両立が可能となっています。
市場規模と成長を牽引する産業別需要構造
当社の調査によれば、スクラップリフティング電磁チャックの世界市場は、2026年から2032年にかけて安定的な拡大が見込まれます。
その背景には、以下のような産業構造の変化が存在します。
鉄鋼リサイクル市場の拡大：グローバルな脱炭素化の流れの中で、電炉鋼材の生産量が増加しており、電炉メーカーにおけるスクラップ処理能力の拡大が進んでいます。
循環型経済政策の推進：欧州連合（EU）では「循環経済行動計画」、日本では「循環型社会形成推進基本計画」に基づき、金属リサイクル率の向上が政策目標として掲げられており、関連設備投資が活発化しています。
自動車リサイクル市場の高度化：廃車からの鉄スクラップ回収において、異種金属の選別精度向上が求められており、高精度な磁力制御技術を備えた装置への需要が高まっています。
主要企業の市場シェアと競争環境の最新動向
スクラップリフティング電磁チャック市場には、欧米・日本・中国の有力メーカーが参入しており、以下の主要企業が市場を形成しています。
Walker Magnetics (Industrial Magnetics)
SGM Magnetics
Sinfonia Technology
Ohio Magnetics
Kanetec
Magnetic Lifting Technologies US (MLTUS)
Magnet Lifting
WOKO (Heppenstall Technology)
Sumitomo Heavy Industries
Gauss Magneti
Electro Magnetic Industries
Elektromag
Walmag Magnetics
LONGi Magnet
Adoba GmbH
Papko Magnet Co.
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、このたび 「スクラップリフティング電磁チャックの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 の最新調査レポートを発表しました。
本レポートでは、スクラップリフティング電磁チャック市場の動向を深掘りし、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。
さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。
本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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スクラップリフティング電磁チャックの技術的基礎と産業上の重要性
スクラップリフティング電磁チャック（Lifting Electromagnet）は、電磁気学的物理量を活用して磁性材料を吸着・搬送する特殊装置であり、製鉄所、鉱山、機械製造、造船、輸送業界において、鉄系材料のハンドリングに不可欠な設備として位置づけられています。
さらに、電磁マニピュレータ、磁力センタリング、棒材の定寸固定など、多様な産業用途にも応用されています。
特にスクラップリフティング用途においては、鉄鋼リサイクル工程における溶解炉へのスクラップ投入、ヤード内での移動・仕分け、大型鉄塊の搬送など、過酷な環境下での連続稼働が求められます。
近年では、電磁誘導技術の進化により、消費電力の最適化や吸着力の安定性向上が図られており、操業効率と安全性の両立が可能となっています。
市場規模と成長を牽引する産業別需要構造
当社の調査によれば、スクラップリフティング電磁チャックの世界市場は、2026年から2032年にかけて安定的な拡大が見込まれます。
その背景には、以下のような産業構造の変化が存在します。
鉄鋼リサイクル市場の拡大：グローバルな脱炭素化の流れの中で、電炉鋼材の生産量が増加しており、電炉メーカーにおけるスクラップ処理能力の拡大が進んでいます。
循環型経済政策の推進：欧州連合（EU）では「循環経済行動計画」、日本では「循環型社会形成推進基本計画」に基づき、金属リサイクル率の向上が政策目標として掲げられており、関連設備投資が活発化しています。
自動車リサイクル市場の高度化：廃車からの鉄スクラップ回収において、異種金属の選別精度向上が求められており、高精度な磁力制御技術を備えた装置への需要が高まっています。
主要企業の市場シェアと競争環境の最新動向
スクラップリフティング電磁チャック市場には、欧米・日本・中国の有力メーカーが参入しており、以下の主要企業が市場を形成しています。
Walker Magnetics (Industrial Magnetics)
SGM Magnetics
Sinfonia Technology
Ohio Magnetics
Kanetec
Magnetic Lifting Technologies US (MLTUS)
Magnet Lifting
WOKO (Heppenstall Technology)
Sumitomo Heavy Industries
Gauss Magneti
Electro Magnetic Industries
Elektromag
Walmag Magnetics
LONGi Magnet
Adoba GmbH
Papko Magnet Co.