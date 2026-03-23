レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本ドライフルーツおよびナッツ市場は2035年に78億6538万米ドルへ到達 機能性食品需要の高まりでCAGR6.93％の成長加速
日本ドライフルーツおよびナッツ市場は、2025年から2035年の間に大きな成長を遂げると予測されています。市場規模は2025年の40億2461万米ドルから、2035年には78億6538万米ドルに達すると見込まれ、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.93％となる見通しです。この成長は、特に健康志向の高まりや持続可能な製品への需要増加といった要因によるものです。
健康志向の高まりが市場を牽引
日本国内での健康およびウェルネスに対する関心の高まりは、ドライフルーツおよびナッツ市場の成長を加速させています。特に、心血管疾患（CVD）の有病率が高いことから、心臓や全身の健康に寄与する機能性食品への需要が増加しています。ドライフルーツやナッツは、食物繊維や抗酸化物質、良質な脂肪を豊富に含み、健康促進に役立つため、多くの消費者に選ばれています。これにより、従来の加工スナックを避け、より健康的な選択肢としてドライフルーツやナッツの消費が増えている傾向があります。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-dried-fruits-and-nuts-market
高コストとサプライチェーンの課題
一方で、高級品や有機栽培のドライフルーツおよびナッツの高コストが市場の成長に制約をかけています。有機アーモンドやレーズンなどは、従来品に比べて価格が高いため、消費者の購買意欲に影響を与えることがあります。加えて、気候関連の課題や貿易障壁がサプライチェーンに影響を及ぼし、特にアーモンドやピスタチオの生産に支障をきたしています。これらの要因が、予測期間中の市場成長を制限する可能性があります。
持続可能性と環境意識の高まり
持続可能性への関心が高まる中で、環境に配慮した製品への需要も増加しています。有機および持続可能な方法で栽培されたドライフルーツやナッツは、環境意識の高い消費者に支持されています。また、フェアトレードや有機認証の製品が市場で人気を集めており、これらの製品は環境に配慮した栽培方法を保証するものとして注目されています。日本市場では、環境に優しい製品への関心が高まっており、持続可能性を強調するブランドが消費者に支持され、競争優位性を持つことができます。
主要企業のリスト：
● KOUSUKE MIKASHIMA
● Confitera Co., Ltd.
● ShoEi Foods Corporation
● Shinkan Co., Ltd.
● Nikko Foods Co. Ltd
● Kyoka Shokuhin Co., Ltd.
● Kanemastu Corporation
● Natori Co., Ltd.
● Omori Sangyo K.K.
日本市場におけるカテゴリー別および用途別の成長
市場はカテゴリー別および用途別に細分化されています。2025年には、有機セグメントが収益面で市場を占め、予測期間中もその成長が期待されています。特に、消費者が従来の農薬を使用した製品ではなく、オーガニック製品を選択する傾向が強まっています。ベーカリーセグメントも重要な用途の一つであり、2025年には市場をリードすると予測されています。ドライフルーツやナッツは、パンやケーキなどのベーカリー製品に広く使用され、栄養価を高め、製品の食感を良くする役割を果たしています。
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-dried-fruits-and-nuts-market
日本市場の重要性と機会
健康志向の高まりが市場を牽引
日本国内での健康およびウェルネスに対する関心の高まりは、ドライフルーツおよびナッツ市場の成長を加速させています。特に、心血管疾患（CVD）の有病率が高いことから、心臓や全身の健康に寄与する機能性食品への需要が増加しています。ドライフルーツやナッツは、食物繊維や抗酸化物質、良質な脂肪を豊富に含み、健康促進に役立つため、多くの消費者に選ばれています。これにより、従来の加工スナックを避け、より健康的な選択肢としてドライフルーツやナッツの消費が増えている傾向があります。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-dried-fruits-and-nuts-market
高コストとサプライチェーンの課題
一方で、高級品や有機栽培のドライフルーツおよびナッツの高コストが市場の成長に制約をかけています。有機アーモンドやレーズンなどは、従来品に比べて価格が高いため、消費者の購買意欲に影響を与えることがあります。加えて、気候関連の課題や貿易障壁がサプライチェーンに影響を及ぼし、特にアーモンドやピスタチオの生産に支障をきたしています。これらの要因が、予測期間中の市場成長を制限する可能性があります。
持続可能性と環境意識の高まり
持続可能性への関心が高まる中で、環境に配慮した製品への需要も増加しています。有機および持続可能な方法で栽培されたドライフルーツやナッツは、環境意識の高い消費者に支持されています。また、フェアトレードや有機認証の製品が市場で人気を集めており、これらの製品は環境に配慮した栽培方法を保証するものとして注目されています。日本市場では、環境に優しい製品への関心が高まっており、持続可能性を強調するブランドが消費者に支持され、競争優位性を持つことができます。
主要企業のリスト：
● KOUSUKE MIKASHIMA
● Confitera Co., Ltd.
● ShoEi Foods Corporation
● Shinkan Co., Ltd.
● Nikko Foods Co. Ltd
● Kyoka Shokuhin Co., Ltd.
● Kanemastu Corporation
● Natori Co., Ltd.
● Omori Sangyo K.K.
日本市場におけるカテゴリー別および用途別の成長
市場はカテゴリー別および用途別に細分化されています。2025年には、有機セグメントが収益面で市場を占め、予測期間中もその成長が期待されています。特に、消費者が従来の農薬を使用した製品ではなく、オーガニック製品を選択する傾向が強まっています。ベーカリーセグメントも重要な用途の一つであり、2025年には市場をリードすると予測されています。ドライフルーツやナッツは、パンやケーキなどのベーカリー製品に広く使用され、栄養価を高め、製品の食感を良くする役割を果たしています。
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-dried-fruits-and-nuts-market
日本市場の重要性と機会