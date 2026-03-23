Microchip社、過酷な環境での要求の厳しいアプリケーション向けに設計された新型BZPACK mSiC(R)パワーモジュールを発表

Microchip社、過酷な環境での要求の厳しいアプリケーション向けに設計された新型BZPACK mSiC(R)パワーモジュールを発表