道の駅「うたしないチロルの湯」(所在地：北海道歌志内市)は、2025年4月のリニューアルオープンから1周年を迎える節目に、歌志内市を象徴する新たな特産品としてオリジナルクッキーを開発しました。

道の駅のオリジナルキャラクター「ヒルン」、「ヘルン」をモチーフにしたクッキーは、歌志内市で採れた天然はちみつを使用しているほか、施設内で製造から販売まで行う完全オリジナル商品です。

来訪者に歌志内市の魅力を感じてもらうとともに、持ち帰りたくなる商品づくりを目指します。





うたしないチロルクッキー





■開発の背景

歌志内市は、かつて炭鉱のまちとして栄えた歴史があり、現在は「日本一人口が少ない市」として知られています。

2025年4月、道の駅「うたしないチロルの湯」は「すべてがサスティナブル」をテーマにリニューアルオープン。観葉植物や雑貨を扱うセレクトショップ、カフェなどを備えた新しいスタイルの道の駅として生まれ変わりました。

リニューアルから1周年を迎える節目に、地域の魅力をより多くの人に伝える取り組みとして、歌志内市の新たな特産品となるオリジナルクッキーを開発しました。









■商品説明

歌志内市のかつてのシンボルキャラクターであった「ホルンくん」の面影を残す新たなキャラクター「ヒルン」、「ヘルン」をモチーフにしたクッキー。歌志内産のはちみつを使用し、道の駅で一つひとつ製造しています。生地づくりから焼き上げ、仕上げ、包装までを手作業で行う、ここでしか手に入らないオリジナル商品です。

商品名：うたしないチロルクッキー

価格 ：3枚入り(箱)760円／1枚(バラ)260円

発売日：2026年3月末(予定)





道の駅「うたしないチロルの湯」





■施設情報

施設名 ： 道の駅「うたしないチロルの湯」

所在地 ： 北海道歌志内市中村72番地2(道道赤平奈井江線沿い)

電話番号 ： 0125-42-5566

営業時間 ： ・夏季営業(4月～10月)9：00～18：00、

カフェ(4月～10月)10：00～18：00

・冬季営業(11月～3月)10：00～16：00、

カフェ(11月～3月)11：00～16：00

・定休日(通年)：月曜日、年末年始

公式Instagram： https://www.instagram.com/utashinai_tirol/

https://www.instagram.com/kafuka.utashinai/