株式会社Colors Japan(本社：大阪市中央区、代表取締役：藤田 精)は、2026年3月19日付で、岡山県備前市に約40,000m2の敷地を有する耐火物関連工場、株式会社エイワ・ライジング(以下「エイワ・ライジング」)の発行済全株式を取得し、同社を完全子会社化したことを発表いたします。





本件は、近年社会問題となっている「マイスホールディングス」関連の投資会社による資本介入および、その危険性を認識しながらマッチングを行った一部M&A仲介会社の行為によって深刻な影響を受けた企業を救済する、緊急的な事業再生型M&Aです。

当社は、本買収を通じて企業の破綻を回避するとともに、岡山県備前地域の産業基盤と雇用の維持を図ります。









■背景

【M&A仲介市場の拡大と深刻化するトラブル〉】

近年、日本のM&A市場は急速に拡大しています。

しかしその一方で、仲介会社の「手数料至上主義」や「成約ノルマ主義」「仲介会社の決算期に合わせた無理なスケジュール」が問題視される「正しいことを正しく行うM&A」ができないケースが増加しています。

今回の事案では、マイスホールディングス(以下マイスHD)による一連の買収活動の中で、企業の実態やリスクを十分に理解しないままM&Aが進められた結果、複数の企業が深刻な経営危機に陥りました。

マイスHDの森社長は、M&Aに関して専門的知識を持つ経営者ではなく、適切な助言がなされないまま取引が拡大した結果、資金繰りが急速に悪化し、自転車操業状態に陥りました。

企業がこのような状況に陥ると

●新規融資が停止

●人材採用が困難

●取引信用の低下

という「融資・人材・信用」を同時に失い、最終的には破産という結末に向かうケースが少なくありません。

今回救済対象となったエイワ・ライジングも、その影響を受けた企業の一つでした。









■エイワ・ライジングについて

エイワ・ライジングは、岡山県備前市で58年の歴史を持つ耐火物関連プラント企業であり、長年にわたり地域産業を支えてきた企業です。

しかし近年、マイスHDによる資本介入の影響を受け、企業価値が大きく毀損され、資金・信用の両面で深刻な状況に陥っていました。

このままでは事業継続が困難となり、地域の雇用や産業にも大きな影響が及ぶ可能性がありました。









■Colors Japanの判断

「企業を壊すM&A」ではなく「企業を守るM&A」を

株式会社Colors Japanは、事業再生型M&Aを通じて地方企業の存続と地域産業の再生を目指してきました。

今回の買収は、単なる投資案件ではなく「破綻寸前の企業を救済するためのM&A」として決断したものです。

当社は、今回の事案をM&A業界が抱える構造的問題を示す象徴的なケースであると認識しています。

M&A仲介会社が成約手数料のみを追求し、

● 買主の資金力

● 経営能力

● 事業継続性

を十分に検証しないまま案件を成立させれば、最終的に被害を受けるのは地方企業とその従業員です。

当社は今回の救済を通じて、

「M&Aは企業を壊すための仕組みではなく、守るための仕組みであるべき」

という原点を社会に問いかけます。









■再生計画

当社はエイワ・ライジングの再生に向け、以下の施策を直ちに実施します。

1 旧資本関係の完全整理

マイスHDを含む旧株主との関係を整理し、透明性の高いガバナンス体制を構築。

2 財務基盤の正常化

不透明な資金の流れを整理し、事業継続に必要な運転資金を確保。

3 再生人材の投入

経営再建チームを派遣し、財務・営業・現場の各部門を立て直します。

4 追加投資による事業強化

生産体制と営業基盤を再構築し、地域産業としての持続的成長を目指します。









■代表コメント

株式会社Colors Japan 代表取締役 藤田 精

「エイワ・ライジングには、長年積み上げてきた信用がありました。その信用が、最後の崩壊を食い止めていたのだと思います。

このような状況の中でも真面目にものづくりを続けてきた従業員の皆様には、心から敬意を表します。

私は『誰かがこの負の連鎖を断ち切らなければならない』と強く感じました。

今回の買収は、被害を受けた企業を安全な場所へ引き上げ、再び誇りを持って働ける環境を取り戻すための取り組みです。

同時に、このような事態が二度と起こらないよう、M&A業界における適切なルール整備や法制度の強化が必要だと考えています。

当社は今後も最高のM&Aをより身近にするために、日本の地域企業を守り続けてまいります。









■企業概要

【救済スポンサー】

株式会社Colors Japan

代表者 ： 代表取締役 藤田 精

本社 ： 大阪市中央区南本町2-1-1

本店 ： 東京都中央区東日本橋3-3-14

事業内容： 事業再生型M&A・地方創生・企業再生・地域産業支援





【対象企業】

株式会社： エイワ・ライジング

所在地 ： 岡山県備前市三石2803

WEB ： https://www.eiwa-rising.co.jp