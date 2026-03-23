【TOKAI RADIO】Novel Coreが登場 モレラ岐阜20周年記念「SUNDAY FUNDAY！」公開収録を4/29(水･祝)に実施
TOKAI RADIOは、モレラ岐阜の20周年を記念した特別イベント「Novel Core Special Talk with SUNDAY FUNDAY！」の公開収録を、4月29日(水･祝)14時00分から15時00分まで、モレラ岐阜 1Fホワイトプラザ(岐阜県本巣市三橋1100)にて開催する。
ゲストは、ラッパーでシンガーソングライターのNovel Core
ゲストには、モレラ岐阜と関わりの深いラッパーでシンガーソングライターのNovel Coreが登場する。Novel Coreは、SKY-HI主宰のマネジメント / レーベル “BMSG” に第一弾アーティストとして所属。音楽、ファッション、アートワークなど、多種多様なカルチャーへの愛とそれを裏付ける実力で、Z世代を牽引する新世代ミクスチャーアーティストだ。今回の公開収録では、トークを中心にモレラ岐阜の20周年という節目を盛り上げる。
MCは「SUNDAY FUNDAY！」代打DJ 川村朋未
当日は、4月19日(日)より「SUNDAY FUNDAY！」(日曜日10時00分から14時00分)の代打DJを務める川村朋未がMCとして登壇。Novel Coreのこれまでの活動や音楽制作の裏側、モレラ岐阜にまつわるエピソードなど、多彩なテーマでトークを展開する。観覧は自由。https://www.tokairadio.co.jp/program/sunday/
【番組概要】■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )■番組タイトル：モレラ岐阜20周年記念 Novel Core Special Talk with SUNDAY FUNDAY！■放送日時：2026年4月29日（水・祝）14時00分～15時00分■会場：モレラ岐阜 1Fホワイトプラザ （岐阜県本巣市三橋 1100）■出演：Novel Core■DJ：川村朋未（TOKAI RADIO「SUNDAY FUNDAY！」代打DJ）■メッセージボード：番組へのメッセージ■番組X：@sundayfunday929■番組ハッシュタグ：#サンファン929※観覧自由 / 本イベントはトークのみ