パシャ活が東京進出！

旅のスタートはおしゃれな芝公園

今をときめく広島出身の塚本恋乃葉と和田まあやが、東京タワーのふもと・芝公園に登場！まずはお互いの呼び名を決めて、リラックスした雰囲気でロケがスタート。芝公園での思い出や、普段からチェキを使っているかなど、2人の素顔がのぞける自由なトークが繰り広げられます。東京ロケならではのワクワク感がとまりません。

ワンちゃんと癒やしのパシャ活タイム

芝公園のあとは動物好きの和田のために、犬カフェへ！ワンちゃんに癒されながらとにかく写真を撮りまくる！飼っているワンちゃんの話や、休日の過ごし方など、ここでしか聞けないエピソードも披露。

竹下通りで最新トレンドもパシャリ

犬カフェを後にし、2人は原宿・竹下通りへ。「竹下通りに来るのは久しぶり！」と気になるお店でついつい買い食いする2人…

運命はいかに…？

食べ歩きの後は占い！和田は「金運のピーク」、今後の「適職」などを、塚本は和田との相性や今後の仕事運、結婚のタイミングなどを占ってもらいます。当たりすぎる占い結果に本音が漏れる…⁉

「広島の味でホッとひと息

最後は塚本行きつけのお店へ。なんと東京で広島の味を楽しめるこのお店は、隠れた広島人御用達の名店。地元広島への想いなど深いトークが…

番組概要

タイトル：パシャ活 ＃４放送日時：2026年3月31日(火) 深夜0時15分～出演者 ：塚本恋乃葉、和田まあや

放送終了後 ｜ 見逃し配信はTVerで！