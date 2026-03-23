株式会社きたやまハウジング（所在地：茨城県古河市、代表：小柳 信彰）が展開するブランド「クローバー7」は、本格的な猛暑シーズンに向けて、医師と防災士によるダブル監修のもと開発された『瞬冷フリーズポンチョ』を、2026年4月よりAmazon.co.jpにて販売開始いたします。「濡らして・絞って・振る」だけの簡単3ステップで、電源を一切使わずに圧倒的な涼しさを体感できる、全く新しい暑さ対策＆防災アイテムです。

■ 開発の背景

今までの暑さ対策では、日本の夏は越えられない！

近年、日本の夏は「災害級」と呼ばれるほどの猛暑が常態化しており、熱中症への対策は命に関わる重要な課題となっています。しかし、従来の対策にはいくつかの限界がありました。--------------------------【ハンディファン】→気温が体温を超える猛暑日では、熱風を顔に当てるだけになり逆効果になることも。【日傘・日焼け止め】→紫外線は防げても、物理的な体温を下げる効果は薄い。【保冷剤・ネッククーラー】 →涼しいのは最初だけで、持続時間が短い。長時間の外出には不向き。さらに、地震や台風による「夏場の停電リスク」も懸念されています。エアコンや扇風機が使えない過酷な状況下において、いかにして涼をとり、熱中症を防ぐか。「クローバー7」は、この課題を解決するために『瞬冷フリーズポンチョ』を開発しました！

■ 『瞬冷フリーズポンチョ』 5つの卓越した特長

1. 【プロフェッショナルがWで監修】

本製品は、医学的知見と防災の専門知識を融合させ、安全・安心な製品として開発されました。医師 監修（告野 絵里先生）： 熱中症リスクを軽減する効果的な冷却アプローチを評価。防災士 監修（渡辺 あいさん・ゆいかさん親子）： 災害時の過酷な環境下でも簡単に使用できる、実践的な防災備蓄品として推奨。

2.【爆速冷却】たった3秒で体感-15℃！何度でも蘇る冷感

熱伝導率の高い特殊な接触冷感素材を採用。「水で濡らす→軽く絞る→パサッと振る」だけで、生地温度が急低下し、体感温度最大マイナス15℃のひんやり感を実現します。水分が生地に含まれている間は、振るたびに何度でも冷たさが復活。水道水はもちろん、ぬるま湯や汗でも冷却効果を発揮します。

3. 【究極のエコ＆防災対策】水さえあれば「電気代0円」

バッテリーや充電を一切必要としないため、長時間のスポーツ観戦やアウトドアでも涼しさが途切れません。また、万が一の災害時・停電時にも「命を守る備え」として機能します。電気代が高騰する中、家計にも地球にも優しい究極のエコ対策です。

4. 【夏のWガード】熱中症予防 ＋「着る日焼け止め」

紫外線遮蔽率97％の生地を、すっぽり被れるフード付きのポンチョ形状に仕立てました。夏の強烈な日差しから、頭・首すじ・肩・背中までを広範囲に徹底ガード。日焼け止めを何度も塗り直す手間が省け、熱中症対策と紫外線対策がこれ1枚で完結します。 さらに涼しくなる「極冷ハック」ポンチョを濡らして羽織った状態で、お手持ちの「ハンディファン」の風を中に送り込んでみてください。気化熱の働きが促進され、まるで「エアコンの効いた室内にいるような涼しさ」を屋外で再現できます。

5. 【不快感ゼロ】赤ちゃんも使える安全性とサラサラの着心地

厳しい国内検査機関によるホルムアルデヒド含有量テストをクリアし、基準値以下であることを証明。デリケートな赤ちゃんの肌に直接触れても安心です。また、特殊な2層構造生地により、水に濡らして羽織っても衣服にベタっと張り付かず、常にサラサラで心地よい着用感を実現しました。

■ あらゆるシーンで大活躍

スポーツ・レジャー： お子様のサッカーや野球の応援、キャンプ、野外フェス、ゴルフなどに。日常の外出・家事： 自転車での買い物、ガーデニング、洗濯干し、お散歩に。防災備蓄として： 非常持ち出し袋の中に入れ、夏の避難所生活や車中泊の備えに。洗濯機で洗えるため常に清潔に保てます。

■ 商品概要

商品名：瞬冷フリーズポンチョブランド：クローバー7発売時期：2026年4月より順次販売開始予定販売場所：Amazon.co.jp（順次、他ECモールでも展開予定）サイズ：フリーサイズ（横幅145cm × 背面長95cm / 前面長65cm）カラー展開：全4色（ライトブルー、ブルー、グレー、ピンク）仕様：UVカット率97%、接触冷感生地、洗濯機洗い対応

【会社概要】「クローバー7」は、日常のちょっとした不便を解消し、人々の暮らしに安心と快適さを届けるアイテムを企画・開発しています。法人名：株式会社きたやまハウジングブランド名：クローバー7代表者：小柳 信彰所在地：〒306-0126 茨城県古河市諸川913-1お問い合わせ先（メール）：nokia0621k@gmail.com