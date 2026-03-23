株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役：松田芳輝）は、猫と暮らす住まいの商品開発プロジェクトの一環として、猫オーナー参加型の「理想の住まい座談会」を2026年3月13日に開催いたしました。本座談会では、実際に猫と暮らす方々から、日常生活における困りごとや理想の住環境についての意見を収集し、今後の商品開発に向けた重要な示唆を得ました。

■開催背景

近年、猫の飼育頭数は増加傾向にあり、都市部を中心に「ペット＝家族」という意識が定着しています。一方で、猫特有の行動や習性に対して、住環境が十分に対応できていないという課題も浮き彫りになっています。クレバリーホームでは、こうした課題を解決するため、猫オーナーのリアルな声を起点とした商品開発を推進しています。

■座談会概要

・日時：2026年3月13日（金）10:30～12:00・形式：猫オーナー参加型座談会・目的：猫と暮らす住まいに関する課題抽出と理想像の明確化

■ 主な議論内容と得られた知見

1. 猫特有の行動に基づく住まいの課題 参加者からは、猫ならではの行動に起因する多くの課題が共有されました。 ・爪とぎによる壁や建具の損傷 ・トイレのニオイや設置場所の難しさ ・来客時に隠れてしまうストレス ・ドアや網戸の開閉による脱走リスク ・毛や猫砂による掃除負担特に「脱走対策」「トイレ環境」「爪とぎ対策」は多くの共通課題として挙げられました。2. 猫の習性に配慮した空間設計の重要性 猫の行動特性を踏まえた住まいの工夫として、以下のような意見が挙がりました。 ・キャットウォークや上下移動できる空間 ・窓際や出窓など外を眺められる場所 ・静かで落ち着けるトイレスペース ・高齢猫にも対応できる可変性のある設計また、「猫は高い場所や窓際を好む」「人が来ると隠れる」といった習性が改めて確認され、空間設計の重要性が再認識されました3. 住環境改善に向けた具体アイデア 座談会では、実生活に基づいた具体的なアイデアも多数提案されました。 ・二重玄関などの脱走防止設計 ・強度の高いペット用網戸 ・汚れや傷に強い床材・壁材 ・猫専用の通り道（壁開口） ・キッチン侵入防止の工夫 ・丸窓などデザイン性と機能性を兼ねた提案 これらの意見は、単なる設備追加ではなく「住宅設計そのものの見直し」の必要性を示すものとなりました。

■ 今後の展開

本座談会で得られた知見をもとに、クレバリーホームでは以下の開発を進めてまいります。 ・猫の習性を前提とした空間設計の検討 ・試作間取り・仕様の開発 ・再検証・ブラッシュアップ 2026年秋頃のコンセプト発表、冬頃のモデルプラン公開を目指し、「猫も人もストレスなく暮らせる住まい」の実現を推進してまいります。

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とし、高品質・高性能な住まいを、コストパフォーマンスよく全国のお客様に提供することを使命としています。この想いから生まれたフランチャイズシステムにより、現在では北海道から沖縄まで全国150店舗以上を展開しています。外装には、汚れにくく、雨で自らきれいになるセルフクリーニング機能を備えた「外壁タイル」を採用し、美しさとメンテナンス性を両立。また、阪神・淡路大震災の２倍の揺れにも耐えた実証実験でその強さが証明された「プレミアム・ハイブリッド構法」により、大切なご家族を守る高い耐震性能を実現しています。さらに、すべての住まいに空気と水の両面から健康を支える機能を標準搭載。「シアスミン・エア」は、炭とイオンの力で空気を浄化し、マイナスイオンに満たされた心地よい空間をつくります。また、住まい全体の水にウルトラファインバブルを付加する「シアスミン・ウォーター」も標準仕様として、毎日の暮らしにより豊かな清潔さと快適さをもたらします。『クレバリーホーム』はこれからも、「自分らしい暮らし」は確かな基本性能があってこそ実現すると考え、メンテナンス性・耐震性・健康性能にこだわった住まいづくりで、ご家族の“しあわせ”と“いのち”を守る家を提供し続けてまいります。【会社概要】企業名 ：株式会社クレバリーホーム代表者 ：代表取締役 松田 芳輝本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階代表TEL ：0120-667-087資本金 ：101,000,000円事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/