藤田喬平ガラス美術館では、2026年4月10日(金)から4月26日(日)まで、〈 tamaki niime 〉春夏の新作を含めたPOP UP「tamaki niime 2026春夏 -イッテンモノのショールとウェア-」を開催します。色や風合いの異なる一点ものとの出合いをお楽しみいただけます。

春夏のラインナップ

https://ichinobo.com/museum/news/6434/

会期中は、ショール、ニット、デニム、ワンピース、トップス、ボトムス、バッグ、帽子、傘、レギンス、ヘアーバンドなど約120アイテムを展開。

播州織が生み出す「やわらかさ」と「一点もの」の魅力

兵庫県西脇市の播州織の技術をベースに、糸を先染めし、低速でゆっくりと織り上げることで、空気を含んだやわらかな風合いの織物を生み出す〈tamaki niime〉。まとうと軽やかで、きもちいい着心地。色や柄の組み合わせはすべて異なる一点もの。誰ともかぶらない、唯一無二の美しさです。

2026春夏「新作アイテム」

やわらかく、ゆらめくニットパンツ『ゆらパンツ』、肌にやさしくしめつけないアンダーパンツ『あんぱん』、裏毛でつくるはおりもの『ダブカ』などが登場。日常に取り入れやすく、装いにさりげない個性を添えるアイテムが揃います。

「JQ bottoms 2026」新柄展開

ボトムスの新柄である、「竹」は重なり合う縞とジャガードが凛とした印象を生み、「鳥」はやわらかな曲線と動きのあるデザインで、装いに軽やかな遊び心を添えます。

会場には、定番のショールをはじめ、デニムライン「deniime」や帽子、小物まで幅広く展開。色や織りの異なる一点ものが豊富に揃うこの期間は、組み合わせや重ね方を楽しみながら、自分だけの装いを見つけることができます。直接手に取り、肌ざわりや色の違いを確かめながら選べる機会です。

一貫したものづくりと「イッテンモノ」にこだわって制作をしている〈tamaki niime〉

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兵庫県西脇市の播州織の技術と先染めという特徴により、独特なタテヨコの柄や鮮やかで豊かな色彩表現ができるため、一つひとつが異なる「イッテンモノ」を生み出しています。年代ものの織機でできるだけゆっくり織ることで、最新の高速織機では再現できない空気を含んだやわらかな風合いと軽やかな着心地の生地も魅力のひとつです。

tamaki niime2026 春夏 -イッテンモノのショールとウェア-概要

開催期間：2026年4月10日(金)～4月26日(日)開館時間：9:30～13:00（13:30閉館） ／15:00～17:00は、松島一の坊宿泊者限定藤田喬平ガラス美術館では、企画展開催後も常時『tamaki niime』をお取り扱いしています企画展は入場無料・無料駐車場完備

アクセス

お車：三陸自動車道松島海岸I.Cより約10分、無料駐車場完備電車：JR東北本線松島駅より徒歩約10分 JR仙石線・仙石東北ライン高城町駅より徒歩約10分 JR仙石線松島海岸駅よりタクシーで約5分住所：宮城県宮城郡松島町高城字浜1-4 （松島一の坊併設）「海とガラスと庭園のミュージアム」藤田喬平ガラス美術館電話：022-353-3322

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ガラス工芸家として初の『文化勲章』を受章した藤田喬平の飾筥やヴェニス花瓶などの作品を展示している「藤田喬平ガラス美術館」は、季節の企画展示（Seasonal Gallery）や、一点ものが集まるミュージアムショップでお気に入りに出合うなど、過ごし方はそれぞれ。一歩外に出ると約７千坪の水上庭園や松島湾を一望できる露台があり、ゆるやかなひとときが楽しめます。

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