TOKAI RADIOは3月25日(水)に「TOKAI RADIO One Day Special『Mr.Children 産声』」と題し、同日発売のニューアルバム「産声」を特集する。アルバム収録曲を中心に、過去のヒットナンバーや名曲をリスナーのリクエストとともに紹介する。

リクエストを送ると抽選でギフトカード3000円分が当たる

TOKAI RADIOはリスナーからMr.Childrenの楽曲のリクエストや、曲にまつわるエピソードを募集している。参加者の中から抽選で、ギフトカード3000円分が当たるチャンスも用意されている。当日は、リスナーからのリクエストとともにMr.Childrenの楽曲をたっぷりと届ける。対象番組は、GRooVE929 (6:30～9:00)、Paradise(9:00～11:00)、LIFE HACKERS！(11:00～13:00)、OH! MY CHANNEL!(13:00～15:00)、bre:eze(15:00～17:00)の5番組。

https://www.tokairadio.co.jp/sp/onedaysp20260325.html

■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )■タイトル：TOKAI RADIO One Day Special「Mr.Children 産声」■実施日：2026年3月25日(水)■対象番組：GRooVE929 (6:30～9:00)Paradise(9:00～11:00)LIFE HACKERS！(11:00～13:00)OH! MY CHANNEL!(13:00～15:00)bre:eze(15:00～17:00)■メッセージボード：応募フォーム■X：@tokairadio■ハッシュタグ：#TOKAIRADIO※メンバーの出演は予定しておりません